Haydi cesur yürek Ağbaba

Değerli Okurlar, yerel seçimler yaklaşıyor. Daha önce birkaç kez de belirttiğim gibi yerel seçimlerde alınacak sonuçlar Cumhuriyet'in geleceği açısından son derece önemli. Sayın Kılıçdaroğlu, ağırlığınızı koymanız lazım. Bu seçim sadece Cumhuriyet'in değil bir anlamda sizin de genel başkanlığınız için bir dönüm noktası olabilir. Bu yüzden de çıkaracağınız adaylar çok önemlidir. Adaylar sadece kendi kentlerinde güçlü olmakla kalmayıp aynı zamanda halkın da kucaklayacağı insanlar olmalıdır.

Yakın zamandan bir örnek vermem gerekirse, Malatya'da ki İnönü Stadı ve Atatürk Kapalı Spor Salonu yıkım rezaletinden mutlak sizi bilgilendirmişlerdir. Neredeyse şenlik düzenleyeceklerdi. Kimse çıkıp da niye böyle yapıyorsunuz diyemedi. Doğunun örnek şehirlerinden biri olan Malatya'yı da artık bu karanlıktan kurtarmanızın zamanıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu, şehrim olan Malatya için size bir önerim var. CHP'nin genç, kendi tabiriyle cesur yürek olan Genel Başkan Yardımcılığına kadar tırmanmış Sayın Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Adaylığı için mutlaka düşünülmelidir. Sayın Ağbaba'nın adalet yürüyüşü ve şeker fabrikalarının satılması konusundaki demokratik karşı duruşu hertürlü övgüye değerdir. Uzun yıllardır, AKP'nin oy oranlarının yüksek olması nedeniyle tabiri caizse adet yerini bulsun diye adaylar çıkartıldı. Bu sefer artık böyle bir şansımız yok.

Hatta Sayın Ağbaba'nın kendiliğinden bu göreve talip olması gerekir. Katıldığı toplantılarda Malatya'nın sorunlarını ve beklentilerini dile getirmekten hiç kaçınmayan bir vekilden daha uygun aday olabilir mi? Olamaz. Halkını bu kadar iyi tanıyan Sayın Ağbaba'nın çok başarılı olacağına inanıyorum. Malatya'nın tekrardan kazanılması kaçınılmazdır. İnönü Stadı ve Atatürk Kapalı Spor Salonu yıkımına Sayın Ağbaba'nın ifadesinden de anladığım kadarıyla, o da benim gibi düşünüyor olmalı ki, aynı gün Malatya'da ki İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde Malatyalılar bunun hesabını soracaktır dedi. Haydi cesur yürek.

SON SÖZ: “VATAN SÖZ KONUSU İSE GERİSİ TEFERRUATTIR.” ATATÜRK