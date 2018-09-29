KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği açısından da son derece önemli. Muhalefetin ola ki bu sefer de başarısız olması halinde, ülke tek partiye teslim olacaktır. Bu nedenle ana muhalefet olarak CHP'nin çok başarılı olması zorunlu hale gelmiştir.

Değerli okurlar; 24 Haziran seçim sonuçları, CHP seçmenini de büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hatta küstürdü. Önümüzdeki yerel seçimlerde, seçmenin sandığa gitmeme ihtimali de vardır. Bu ihtimal yerel seçimlere kadar mutlaka yok edilmelidir.

CHP'de neler oluyor anlamak mümkün değil. 24 Haziran başarısızlığı bir türlü tartışılmıyor. Kurultay deniyor ama genel merkez bir şekilde kurultayın toplanmasına çeşitli oyunlarla engel oluyor. Halbuki tüm başarısızlık nedenleri ve yeni stratejiler orada konuşulup, belirlenebilirdi. Hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Kamuoyunun kafası bu kadar karışmışken, Sayın Genel Başkan bu başarısızlığı bir cümle ile geçiştiriyor. Dahası CHP(MYK) toplantısında, yerel seçim için ‘'STRATEJİ BELGESİ'' konuşulduğu kamuoyuna yansıyor. Toplantı sonrası CHP grup başkan vekili açıklama yapıyor. “Bir an önce hazırlıkları tamamlayıp yerel seçimler için çalışmalara başlamak istiyoruz.” Devam ediyor; CHP, millete yüzünü dönüp, kendini doğru ifade etmeye çalışacakmış!!! VAH,VAH, VAH!!! Şimdi CHP seçmeni sormaz mı, kardeşim dokuz seçimdir sırtınız dönük müydü? Dönükse de niye dönüktü? Anlamak için bu kadar seçim mi kaybedilmeliydi? Ya da ancak böyle mi anlayabiliyorsunuz? Neyse, grup başkan vekili açıklamasının sonunu şöyle bağlıyor; “Doğru karar vermek için ‘'ÇIRPINIYORUZ''” İYİ ÇIRPINMALAR!!!!!

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki CHP adayının yakaladığı rüzgarı bile parti oyuna yansıtmayı başaramadığınız gibi geçmişteki Gezi olaylarını bile değerlendiremediniz. Daha da ilginci, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adayı, Sayın İnce'nin başarısını bile gölgelemeye çalışan bir parti yönetim kadrosu!!!! Sayın Genel Başkan bile, kendisinin aday gösterdiği Sayın İnce için ‘'YETERSİZ'' ifadesini kulandığını medyada çarşaf çarşaf gördük.

Kamuoyundaki kanı, yerel seçimlerde, CHP değil Sayın Kılıçdaroğlu oylanacaktır. Nedeni de açıktır, güven kaybedilmiştir. Oysa kurultay yapılmış olsaydı güven tazelenecekti.

Merak ettiğim onlarca şey var ama bir tanesi son seçimde Sayın İnce'nin aldığı %31.5 oya karşın CHP'nin aldığı %22'lik oyun, Sayın Genel Başkan'a ne ifade ettiği. Gönül isterdi ki; Sn Kılıçdaroğlu ve ekibi Abant'ta toplanmak yerine, kurultayda toplansaydı.( SEÇİMSİZ) O zaman belki seçimi iyi yönetemediğinizi, seçmenin partiye küstüğünü ve gerekçelerini daha iyi anlar ve anlatırdınız. Acaba anlıyor musunuz? Yoksa hala birbirinizi övmeye devam mı ediyorsunuz?

Sayın Genel Başkan; partiyi halkla bütünleştiremediniz. Ülkede ki bu denli olumsuzluklara karşın başarınız ortada. İktidarı eleştirerek bir yere varmaktan vazgeçip CHP‘nin gerçek ilkelerini ortaya koyup sokaklara inip seçmenlere ulaşmalısınız. Artık devşirmelerle bir yere varamayacağınızı da kabul edin.

Kamuoyu yoklamalarında zaten belirli yıldız isimler gündeme getiriliyor ve başarı yakalanmıyor. Size yeni Genel Başkanlığınızda Süleyman Demirel Üniversitesi ders yılı açılışı için o dönem ki Rektör SayınMetin Lütfü Baydar'ın makam odasında da söylemiştim, şimdi yineliyorum. Kentleri tek tek ele alıp o kentin demokrasiye gönül vermiş akil insanlarının bilgisine başvurup, kentin gerçek nabzını tutarak adaylarınızı ona göre belirlemelisiniz.

Haddimi aşmadan bir önerimi de paylaşmak istiyorum. 26 Eylül günü Sayın Ayşe Nur Aslan'ın Halk TV'de Sayın Umut Oran'la yaptığı söyleşiyi izlemenizi öneririm. Yerel seçimler için çok önemli öneriler getirdi. Ama tabii, her zamanki gibi siz değil ben bilirim diyecekseniz, onu da bilemem.

SON SÖZ: “Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha büyük bir coşkuyla savunmamız ne gariptir!” Halil Cibran