MİLLET İTTİFAKI, SİZİ TARİH YAZACAK

Millet ittifakınınoluşumunda emeği geçen tüm liderlere, seçimleri kazanarak yeniden oluşturacakları güçlü parlamenter sistem için tüm ulusum adına şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir başarı sağladılar. Hatta bir imkansızı başardılar da diyebiliriz. Çünkü herkes biliyor ki, bu türde bir başkanlık elbisesi bu ülkeye uymaz. O yüzden de tam yerinde ve zamanında verilmiş bir karardır MİLLET İTTİFAKI. Allah nazarlardan esirgesin çok da güzel gidiyor. Millet ittifakının, iktidara yürüdüğünün ayak seslerini sadece bizler değil, 16 yıllık iktidar da duyuyor anlaşılan.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Ne ilginçtir ki, cumhur ittifakı karşısında millet ittifakının kurulacağını tahmin bile edemedi. Bu millet ittifakı büyük bir siyasi mühendislik başarısıydı. Birbirlerinden çok farklı ideolojiler, parlamenter demokrasi için bir araya gelebildiler. İktidarın düşünemediği bu oldu işte. Böyle bir ihtimal akıllarına gelmiş olsaydı, belki de ittifak işine bile girmezlerdi. Sanıyorum pişman da oldular. En nihayetinde Sayın Erdoğan'ın parlamentoda istediği her şeye karar verip yaptırabileceği bir çoğunluğu vardı. Gelin görün ki evdeki hesap çarşıya uymadı.

Biz TÜRKİYE CUMHURİYETİ olarak bulunduğumuz bu coğrafyada; laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünden ödün vermeyen tek İslam ülkesiyiz. Sizler Millet ittifakı olarak, bunu tüm dünyaya göstermekle kalmayıp, aynı zamanda da dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun bu topraklarda kardeşçe yaşanabileceğinin de teminatısınız.

Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Mollaoğlu, 16 yıldır gündemin Sayın Erdoğan tarafından belirlenip muhalefet tarafından takip edilme rutinini bozdunuz. Tabuları yıktınız. Şimdi artık gündemi demokrasi, özgürlük ve adalet diyerek, ülkenin yanlış siyasi ve ekonomik uygulamalarını dile getirerek sizler oluşturuyorsunuz ve yönetenler de sizi takip ediyor.

DİPLOMASI OLAN VAR OLMAYAN VAR…

Sayın İnce; adaylığınızla başkanlık yarışına büyük bir ivme kazandırdınız. Sayın Erdoğan da şaşkınlık içinde ve nasıl karşı atak yapacağını bilemiyor. O sizin böyle dişli çıkacağınızı tahmin edemedi. Özellikle öğretmenlik mesleğiniz sayesinde, kıvrak zekanızla televizyon programlarında da devrim yarattınız. Oturumlarda, konuğun terleyeceği ve cevap vermek de zorlanacağı yerlerde, bir bakıyorsunuz sorgucular sıkıntıya düşmüş. Böyle giderse yakında programlarda sorgucu bulamayacaksınız. En son oturumlarınızdan birinde Nagehan Hanım cevap vermekte zorlandığı gibi, Ankara temsilcisi genç arkadaşta, sizden aldığı cevaplarla abandone oldu. Sayın İnce, diploma diye tutturdun da, şu an başkan olmak için 4 yıllık üniversite koşulu mu var Allah aşkına? YOK…. Lütfen deme, diploması olan var olmayan var. Hep denir ya, Allah olmayanlara da versin diye. Tek başına mücadele veriyorsun. Allah yardımcın olsun. Hiç sıkıntı etme, hani kurultaydaki yol arkadaşlarını makaslayanlar var ya, kazandığında işte ilk onlar yanına koşacaklar… Başarı yakındır kuşkun olmasın, az bir süre kaldı. Yolun açık olsun…

SOSYAL MEDYA SAĞ OLSUN

Sayın Akşener; gerçekten de Türk siyasi hayatını ambleminiz gibi aydınlattınız. Kampanyanızı da büyük bir başarı ve yürekle götürüyorsunuz. Tabii yandaş medya size asla yer vermiyor. Olsun, sosyal medya sağ olsun. Özellikle gerek parlamenter demokrasiyi yeniden tesis etmek ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi konusundaki açıklamalarınız toplumda büyük karşılık buluyor. Türk toplumu artık kadınlardan, siyaset ve ülke yönetiminde de büyük görevler bekliyor. Millet ittifakına verdiğiniz katkıyı tarih yazacak. Gaziantep'te yollarınızı kestiler. Hiç üzülmeyin, millet ittifakı olarak sizler ülkenin önündeki tüm engelleri kaldırmak için bir araya geldiniz ve bu gidişe dur demeye de çok kısa bir zaman kaldı.

Sayın Karamollaoğlu; siyasi çıkışlarınız ve söylemleriniz gelecek günler için yüreklerimizi aydınlatıyor. İttifakta emeğiniz büyük. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sıkıntılarını çok iyi gözlemleyip, çözüm önerilerini de çok güzel yorumluyorsunuz. Geçmişte yol arkadaşlığı yaptığınız insanların yanlışlarını açık ve net olarak ortaya koymanız da seçmen üzerinde çok etkili olmaktadır.

Değerli okurlar; başkanlık seçimleri ikinci tura mutlak kalacağı gibi parlamentoda da çoğunluk MİLLET İTTİFAKI' nın olacak. İttifak taş gibi sağlam. İttifak İkinci tura kalan adayını destekleyecek ve başarılı da olacaktır.

AYDINLIK BİR TÜRKİYE'YE…

SON SÖZ: “Demokrasilerde çareler tükenmez.” Süleyman Demirel