Değerli Okurlar, son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlar bu partiye gönül vermiş büyük bir kesimi de çileden çıkarıyor. Nasıl çıkarmasınlar? Kaybedilen seçim sayısı 9, parti tabanı kan ağlıyor, ama Sayın Genel Başkan ve parti yönetimi hiçbir şey olmamış gibi büyük bir rahatlıkla yerel seçimlere hazırlanıyoruz, diyor… Yetmiyor, Sayın Genel Başkan yakında büyük değişim gerçekleştireceğiz diye de ekliyor.

Doğru, değişim şart!! Ama anladığımız “değişim”ler farklı! Delegenin büyük çoğunluğu kurultay diyor, genel merkez de getirin imzaları kurultayı açıklayalım diye karşılık veriyor. İmzalar tamamlanınca da, il başkanları toplanıp kurultaya karşıyız diyor! Buna genel merkezin 129 kontenjan senatörü, milletvekili de il başkanlarına katıldıklarını belirterek destek veriyor. Peşinden, Ankara İl Başkanı da açıklama yapıyor!!!! ‘'Partimizi kurultaya götürmek, sadece tek adam rejimini memnun edecek” Sözüm ona AKP'nin ekmeğine yağ sürülüyormuş! Halbuki esas yağı süren, 9 seçim kaybetmiş bu yönetimdir. Sayın Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği Sayın Kılılıçdaroğlu ve yönetiminden duyduğu memnuniyeti duymazdan geliyorsunuz.

Tavsiyem, şayet orada oturmaya kararlı iseniz, MHP'nin kongre sürecini anımsayın. Sayın Akşener ve ekibinin partiden nasıl tasfiye edildiğini bir öğrenin, ona göre kurultayı erteleyin. Ama sakın Sayın Erdoğan'a gitmeyin size yardımcı olmaz, zira sizden çok memnun. Daha da olmazsa Sayın Özdil'in dediği gibi kendinizi zincirleyin.

Değerli okurlar, sosyal demokrat bir partide, koltuk sevdasına bakar mızınız? Delege kurultay diyor, sizler hayır, yerel seçimler var diyorsunuz. Hani koltuk sevdalılarına bu partide yer yoktu? Sekiz ay önce kurulan İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na bakıp, örnek alınız. Ne dedi ‘'SORUMLU BENİM BAŞARAMADIM, GİDİYORUM”

Sayın Kılıçdaroğlu, “ADALET, HUKUK, DEMOKRASİ” diyerek 450 kilometre yürüyen siz değil miydiniz? Peki, son dönemlerde bu yaşananlarla dediğiniz ilkeler örtüşüyor mu?

Delegeye baskı yapıldığı yetkin ağızlardan ifade ediliyor. Merak ediyorum, kurultaya karşı çıkan il başkanlarının hepsi kurultay delegesi midir? Yeterli imzanın toplandığı kesin. Kurultay toplanacak bundan kaçış yok. Bu kurultay en az 10 gün sürmeli. CHP için bir dönüm noktası yani ‘'DEVRİM KURULTAYI'' olmalıdır. Sadece genel başkan değişimi, partiyi hiçbir yere taşımaz. Bu kadar yıl neden iktidar olunamıyor, neden parti git gide eriyor, bunların sosyolojik nedenleri ortaya konulmalı. Ülkede ki yeni yönetim şekliyle nasıl mücadele edileceğine yönelik stratejiler belirlenmelidir.

Yeni lider, yeni kadrolar ve kuruluş ikelerine dönmüş Cumhuriyet'in YENİ değil YENİLENEN CHP‘si…

SON SÖZ: Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK