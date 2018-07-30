60 yıllık rüya, 2019 Cenevre’deydi güya

Yüzde 100 yerli ve milli otomobil için ilk ‘Babayiğit' çağrısının üzerinden tam 6 yıl 4 ay geçmişti…

24 Mayıs 2017

Hiçbir iş insanının o güne kadar yanaşmadığı bu çağrı üçüncü kez 73. TOBB Genel Kurulu'nda yine Tayyip Erdoğan tarafından tekrarlandı. “Bu salondan bir ‘babayiğit' çıkaramıyorsak dükkanı kapatalım” dedi.

TÜSİAD'daki o nazik davet TOBB'da ‘görev' haline gelince dükkanı da kapattırmamış (!) oldular.…

2 Kasım 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding bir protokol imzaladı.

17 Şubat 2018

TUSAŞ-TAI'nın eski Helikopter Grubu Başkanı Metin Sancar, Türkiye'nin Otomobili projesinin koordinatörü oldu. Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın yeğeni olan Metin Sancar ilk kez bir otomobil fuarı ziyaret ettiğini söyledi. Cenevre Otomobil Fuarı'ndan çok etkilenen Sancar, yerli otomobil prototipinin her yıl mart ayında düzenlenen 2019 Cenevre Fuarı'nda sergileneceğini belitti. Bu arada mart ayında kurulacak şirketin nisan ayına kaldığını açıkladı.

Mart geçti, nisan geçti, mayıs geçti derken…

31 Mayıs 2018

Yerli otomobil için ‘Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' (TOGG) kuruldu.

5 yiğit (Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu ) yüzde 19, TOBB'un ise yüzde 5 pay ortaklığı yaptığı açıklandı.

2 Haziran 2018

Bizzat Cumhurbaşkanı, birçok ulusal kanalın ortak yayınladığı “Seçime Doğru” programında, Mehmet Gürcan Karakaş'ın yerli otomobilin CEO'su olacağını açıkladı. Halen Almanya'da dünya devi bir firmanın en üst düzey yöneticiliğini yapan Karakaş görevine 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla başlayacak.

Sonra tam da seçim arifesinde…

8 Haziran 2018

O günlerde bilimden sanayi ve teknolojiden sorumlu hükümet yetkilisi çıktı “Her şeyi ile yüzde 100 yerli olacak ve Türkiye'de üretilecek” dedi. “Orta, üst sınıf olacak, ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek, daha çok B ve C segmenti düşünüyoruz, emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz” falan dedi…

O güne kadar şirketlerin adı, ortaklık yüzdeleri, bir koordinatör ve CEO dışındaki tüm gelişmelerin bilinmezliğine bu net açıklamalarla önemli bir katkıda(!) bulunmuş oldu…

24 Haziran seçimleri…

Cumhurbaşkanlğı…

600 vekil derken…

Önceki hafta…

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bilimden, sanayiden ve teknolojiden sorumlu yeni hükümet yetkilisine giderek ‘hayırlı olsun' dedi.

4 saat sürdü.

Çıkışta, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin 60 yıllık hayalini kısa sürede gerçekleştireceğiz. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız” dedi.

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İşte son durum budur…

60 yıllık rüya 8 ay kalan 2019 Cenevre Fuarı'ndaydı güya,

Biraz ‘İnşallah', biraz ‘Maşallah'

Umarım prototip 2020 Cenevre'ye yetişir evvelallah…