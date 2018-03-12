‘2017 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil pazarının yüzde 82.7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.'

Kim diyor bunu?

Ben demiyorum.…

2018 yılı itibarıyla Türkiye'de 47 ulusla­rarası markayı temsil eden ve 30 üyesi bu­lunan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin raporları……

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Aynı dernek, yılda bir düzenlediği Gladya­tör Ödülleri'nde ne ödülü veriyor?

Fiat Egea'ya, 2017 yılında Türkiye'de ‘En Çok Satılan Otomobil Modeli' ödülü. 42 bin 990 adet satıldığı için.…

Birinciliği alan Egea'yı, 39 bin 272 adetle Renault Megane ve 31 bin 265 adetle Re­nault Clio HB izledi.

Yani, ilk üçte B ve C segmenti araçlar yer aldı ki en dikkat çekici yanlarından biri de hepsinin ülkemizde üretiliyor olmasıydı…

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Türkiye'de satılan otomobilleri segmentlere göre değerlendirdiğinizde rakamlar nasıl?

En yüksek satışa yüzde 52.3 pay alan C segmenti (377 bin 935 adet) ve ardın­dan yüzde 30.1 pay ile B segmenti (217 bin 319 adet) ulaştı. Bu iki segment, toplam satış adetleriyle ülkemiz ‘toplam otomotiv pazarı'nın yarısını geçiyor…

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İsterseniz bu ‘en çok satanlar'ın 2018 model fiyatlarına bir göz gezdirelim.

Fiat Egea, 70 bin 900 liradan başlıyor,

Renault Megane, 82 bin 850 liradan başlıyor,

Renault Cilo HB ise 64 bin 800 liradan.

Üç modelin başlangıç donanımlı araçları­nın fiyat ortalaması 72 bin 850 lira eder ki, bu rakam için, ‘ülkemizin en çok satan fiyat ortalaması' diyebilir miyiz, diyebiliriz……

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Öte yandan Türkiye'de ‘resmi' olarak satılan yüzde 100 elektrikli kaç ‘otomobil' modeli var?

İki…

B segmentinde Renault ZOE ve C segmentinde BMW i3.

Vatandaşa ulaşan satış fiyatları nasıl?…

ZOE, 130 bin liraya ve tek motor tek donanımla (yüzde 3 ÖTV + yüzde 18 KDV dahil).

İ3 ise 243 bin 600 liradan başlayıp 276 bin 400 liraya kadar donanım farklarıyla (yüzde 15 ÖTV + yüzde 18 KDV dahil).

Vergileri düşelim de işin asıl rengi ortaya çıksın.…

ZOE'nin vergisiz fiyatı 105 bin 853 liray­ken, BMW i3'ün vergisiz fiyatı 178 bin lira.…

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Şimdi……

‘Türkiye'nin Otomobili' için bir araya ge­len Ortak Girişim Grubu'nun (OGG), “Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önün­de bulundurularak” detaylandırıp planladığı aracın ayrıntıları en azından şu sıralar kimse tarafından bilinmiyor.…

Ancak, ‘Türk halkının' otomobil satın alır­ken belki de en önemli kriterlerden biri olan fiyat faktörünün hangi mertebede olduğu açık seçik ortada…

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Hal böyleyken ‘Türkiye'nin Otomobili'ni, ‘kamu aracı' olmaktan da kurtarmak adına,

Önce, şu otomobil alfabesinin a, b, c'sin­den kurtarın bu ülkeyi……