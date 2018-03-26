Çaka(r)llarla dans…

İçişleri Bakanlığı…

81 ilin valiliği…

Genelge…

Yasaklandı…

Alt alta sıralayınca ciddiyetinden sual olunmaz gibi görünse de,

Uygulamada ‘çaktırılmadan' ihlale devam edildiği ‘kuvvetle muhtemel' bir sorundan bahsediyoruz…

* * *

Geçtiğimiz ekim ayında “Polis araçları (Resmi plakalılar) hariç, bütün çakarlı (aracın önünde ve arkasında yanıp sönen kırmı­zı-mavi lamba) araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi”. Hatta “Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı”.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gön­derdiği düzenlemede ayrıca “Hiçbir çakarlı araç ‘görev kağıdı olmadan' bu üstünlüğü kullanamayacak” denildi.

* * *

Aslında getirilen yasak,

Sadece, 192 TL para cezası kesilip araçlarının da belli bir süre trafikten men edilmesi gereken, usulsüz takan ve kullandığı tespit edilen sivil araç sahiplerine değil, aynı zamanda bu işi ‘görev kağıtsız' yapan resmi araç ve polise de…

* * *

Peki, çakarlı araçlardan kim rahatsız?

Elbette her gün saatlerini trafikte geçirmek zorunda kalan sade vatandaş

* * *

Neden?

Sayılarındaki anormal artışla birlikte, emniyet şeritlerini kullanan, önündeki araçları sıkıştırıp hayatları tehlikeye sokan, hatta yol vermediği/veremediği için önü kesilip(!) ‘doğduğuna pişman edilen' sıradan insanlar… Hal böyle olunca da rahmetli Barış Manço'yu anmadan geçmek olmaz…

“Sözüm meclisten dışarı dostlar

Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyo­rum”

Sonuçta da herkes kendini şarkıdaki gibi hissetmeye başladı…

* * *

Genelge, sanki her köşe başında, her kavşakta trafik polisi varmış, denetim yapı­yormuş ve bu çaka(r)llara göz açtırmıyormuş gibi bir hava ortaya koysa da,

Burada sorunun özü, asıl görevi bu ‘usul­süz sivilleri' ayıklamak olan polisin ve kamu araçlarının ‘görev kağıdı' meselesi… Zaman zaman bu yüzsüzlüğü bir adım öteye taşıyıp siren bile kullanan bu araçların ‘görev kağıtları'na vatandaş mı bakacak? Durdurup (!)

‘Görev kağıdın var mı?' diye soracak…

Görevli değilse yol verilecek mi, verilme­yecek mi?

Yetkililer farkında mı bilmiyorum ama, demokratik bir hakkımız da olan,

Sivil plakalı sivil polise, bir sivil olarak ‘görev kağıdı' sorulabildiğini duydunuz mu bu ülkede?

Resmi polisin bile ‘durdurduğu' bir sivil yüzünden başına gelenlerden haberimiz olmuyor mu sanıyorsunuz?

* * *

Bir an önce çok daha ‘gerçek'çi, herkesin algılayacağı ve farklılaştıracak bir yöntem bulunamaz mı?

Ve bakanlığın, çakarı ‘çıkar'ı, bu şekilde anlayanlarla karşılaşmadan,

* * *

Sade vatandaş olarak, belirsizlik devam ettiği sürece çok dikkatli olun, Bir gün bir ‘çakar'lar, kimden geldiğini bile anlamazsınız…