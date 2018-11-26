Efsane CEO Carlos Ghosn’un öyküsü: CARLOST

Sıfırdan zirveye zirveden sıfıra…

Büyükbaba Bichara, 13 yaşında Lübnan'dan Brezilya'ya göç eder. Ailesiyle, Bolivya sınırında, üçte ikisi Amazon yağmur ormanlarıyla kaplı Rondonia Eyaleti'ndeki Guapore Nehri kıyısında bir kasabaya yerleşir.…

Bugün, okuryazar oranı yüzde 90'ı aşan havacılık ve ziraat dahil çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan bölgede, farklı yerlerde çalışır. Lübnan asıllı, Nijerya doğumlu bir kadınla evlenip Rondonia Eyaleti'nin başkenti Porto Velho'ya yerleşir.

‘Baba' Jorge burada dünyaya gelir.…

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Büyük maden yataklarına sahip, aynı zamanda bir kalay minerali merkezi olan Porto Velho'da büyüyen ve bir yandan okuyup bir yandan da çalışan Jorge de, Brezilyalı bir kıza tutulur ve evlenir. Biri kız iki çocukları olur.

Minik Carlos 9 Mart 1954'te işte böyle bir ailede açar gözlerini dünyaya…

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Henüz iki yaşındayken kirli bir kaynaktan su içen minik Carlos, çok ağır hastalanır. Annesi Carlos'u kaptığı gibi, karnaval ve plaj kenti Rio de Janeiro'da alır soluğu. Hemen tedavi başlar. Ancak Carlos'un sorununa bir türlü çare bulunamaz ve dört yıl sonra 1960'ta anne, kız kardeşini de yanlarına alarak büyükannelerinin yaşadığı Lübnan›a, başkent Beyrut'a yerleşir…

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İşte, iş dünyasına parmak ısırtarak nam-ı diğer ‘Sihirbaz' lakabı alan efsane CEO Carlos Ghosn'nun başarı temelleri, o bir yudum suyun taşıdığı hastalıkla gelen bu zorunlu göçle atılır…

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Ortaokulu Lübnan'daki Cizvit Tarikatı'na (Bizde ‘İsa'nın Askerleri' olarak bilinir) ait Notre-Dame de Jamhour Koleji'nde tamamlar. Ardından Paris'e giden Carlos Ghosn, Stanislas Ortaokulu ve Saint-Louis Lisesi'nde eğitim görür. 1974 yılında Ecole Polytechnique'ten, 20 yaşında ‘çiçeği burnunda' bir mühendis olarak dereceyle mezun olur ve Ecole des Mines'te 4 yıl boyunca mühendislik üzerine master yapar.

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Aynı yıl Fransız otomotiv lastik üreticisi Michelin'in yönetim bölümüne stajyer olarak girer. 10 yıl sağda solda çalışır.

30'lu yaşlarında şirket tarafından, doğduğu ülke Brezilya'ya gönderilir ve o günlerde lastik yerine ‘sorun' üreten bir Michelin fabrikasının başına oturtulur. Genç yaşında koca bir kıtayı kapsayan üretim operasyonlarını yönetmeye de başlayan Ghosn, Güney Amerika piyasalarındaki çalkantılar ve Brezilya'daki yüksek enflasyona rağmen fabrikayı 2 yıl içinde kâra geçirir. Elde ettiği bu başarıyla dikkatleri üzerine çeker ve 1988 yılında markanın Kuzey Amerika CEO'su olur.…

Bu arada eşi Rita'yla yeni evlenmiş olmasına ve 4 çocuk sahibi olacağı ailesinin hızlı genişlemesine rağmen, 1990 yılında görevleri arasına bir de Yönetimi Kurulu Başkanlığı ekler.

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Lübnan asıllı, Brezilya doğumlu ve aynı zamanda Fransız vatandaşı küçük Carlos ‘büyümeye' kararlıdır…

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Michelin'de daha fazla yükselemeyeceğini anlayan Carlos Ghosn, 1996 yılında zararda olan Fransız otomotiv şirketi Renault'nun CEO'su Louis Schweitzer'la yaptığı görüşmenin ardından, 18 yıl emek verdiği markadan ayrılır.

Ve 3 yıl içinde şirkette yaptığı değişikliklerle Renault'yu Batı Avrupa'nın en çok satan otomotiv şirketlerinden biri haline getirir. Bu arada 1999 yılında zarar eden Japon Nissan firmasını da ciddi operasyonel değişikliklerle yönetir ve 12 ay sonra kâr ettirdiği gibi 3 yılda sektörün kârlılıkta önde gelen firmaları arasına sokar.

Louis Schweitzer'ın 2005'te emekli olmasıyla Renault'da CEO'luk görevine gelmesi beklenen Ghosn, kendine çok daha zor bir hedef seçer ve iş dünyasında eşi görülmemiş cesaretle, Nissan'da Yönetim Kurulu Eş Başkanı olarak kalıp, Renault'da da CEO'luk ve başkanlık görevlerini üstlenir.…

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Fransızca, Portekizce, İngilizce, Arapça bilen Carlos bir yandan da Japonca dersleri alır. Tüm bu işlerin arasında Brezilya'da bir bankanın denetim kurulunda, Beyrut'ta bir hastane ile birkaç üniversitenin onur kurulunda da yer alır. Hayat hikâyesi Japonya'da bir çizgi romana da konu olan Ghosn, Nissan'ın tarihi kalkınmasını konu alan bir de kitap yazar.…

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2017 yılı itibarıyla Renault, NISSAN, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun olmak üzere 10 markalık ittifaka ait aracın yaklaşık 200 ülkede satışını gerçekleştirir. Satış adetleriyle ‘Dünyanın en çok satan otomobil ittifakı' olur ve geçen yıl Renault, NISSAN ve Mitsubishi Motors'un karma satışlarını yüzde 6,5 artırarak 10 milyon 608 bin 366 adede yükseltir vee…

2022 yılı için 14 milyon adet araç satışıyla, 240 milyar dolarlık ciro hedefi koyar.…

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Sonra…

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İki yaşında içtiği hastalık taşıyan o ‘bir yudum su' yüzünden gelişen olaylar ve yıllarca üst üste dizerek oluşturduğu başarı kulesi,

Bugüne kadar hem kazandığı hem de kazandırdıklarının yanında,

Belki de içtiği o ‘bir yudum su' kadar değer taşıyan bir paraya tenezzül ettiği gerekçesiyle Japonya'da tutuklanmasıyla yıkılır.

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Ne diyelim, böylesi ‘sihirli' öykünün birilerinin de ‘kulağına su kaçırması' dileğiyle,

Ne sihirdir ne keramet,

Sanırım, ödenmeyen vergilerin ilahi ‘kutsal'lığında maharet…