ELEKTRİKLİ TİYATRO… Bölüm (1), Sahne (2)

YERLİ otomobil konusunda sürekli 60'lı yıllarda otomotiv sanayi hamlesi yapan Güney Kore örneği veriliyor. O dönem Güney Kore devletinin araç ithalatını yasak ettiği, ülkedeki 4 fabrikadan ikisini kapatıp birine binek araç diğerine de ticari araç üretimi emri verdiği ve (bu arada Güney Kore'nin komünist Kuzey Kore'den daha güçlü olması için) ABD'nin verdiği son­suz bilgi, teknoloji ve eleman desteği unutuluyor. Yerli araç üretimini son on yıldır Çin ve Hindistan da denedi ama iste­nilen başarı elde edilemedi. İç pazarları­nın büyüklüğü yarattıkları markaların iyi-kötü ayakta kalmasını sağlıyor.

Türkiye'nin öyle bir şansı da yok.

Ayrıca dünyada tamamen yerli kay­naklarla otomobil üretmek diye bir şey de yok artık. Bu husus ABD için de, AB için de, Japonya vs. için de böyledir. Dünya genelinde üretimin “ticari” olması en belirleyici unsurdur. Bu nedenledir ki bazı parçalar, örneğin enjeksiyon sistemleri (eskiden karbüratör), bazı elektronik parça­lar, motorun bazı parçaları (örneğin Bosch firması kim bilir kaç ülkenin kaç otomobil fabrikası ve kaç modeli için üretim yapıyor) özel vidalar ve bağlantı sistemleri ve daha birçok parça dünyada sadece 2-3 firma ta­rafından üretilir ve dünyadaki tüm otomobil üreticileri bu firmalardan temin ederler.

Biz ise en basit kaporta sacını bile ithal etmek zorundayız. Ayrıca diğer önemli konu da şudur; dünyada artık sıfırdan yeni bir otomobil tasarımı ve üretimi diye bir şey yok…

Yeni diye değişik bir isimle piya­saya sunulan modellerin en az yüzde 50-60 oranında daha önce üretilmiş piyasaya sunulmuş bir eski modelin devamıdır aslında…

Yeni bir otomobil modeli üretilirken mo­delleme, tasarım, tasarımın uygulanabilirli­ği, tasarımın üretilebilirliği, tasarımın ürün ağacı sisteminin yaratılıp ortaya çıkarılması, ürün ağacını oluşturan binlerce parçanın dizaynı ve birbirleriyle uyumu, bu parça­ların kaliteli, verimli ve ucuz bir şekilde üretilebilir olması, bu parçaların kalıplarının üretilebilir olması ilk aşamada gerçekleştiril­mesi gereken çalışmalardandır. Daha sonra bu parçaların üretim aşamalarının doğru­lanması, tüm otomobil parçalarının montaj aşamalarının doğrulanması, deneme üreti­mi, yol testleri nihayet piyasaya sunuş.

Bu arada eş zamanlı olarak bu otomo­bilin servis ve yedek parça hizmetlerinin hazırlanması süreçleri de unutulmamalı­dır. Başlangıçtan itibaren en az 2-3 yıl sürecek bu çalışma için hazır olması gereken tesisin yanı sıra elinizde bu konu­larda onlarca yıldır uzmanlaşmış yönetici, mühendis, teknik eleman, işçi, hazır yan sanayi vs. 2-3 bin civarında hazır elemanı­nız olması lazım.

Ve tabii ki bu çalışmaların maliyetini, getirisini, yani yatırımın ticari boyutunu da düşünmek gerekir.

DEVAM EDECEK…

100 liraya maledip 50 liraya satamaz­sın……Yabancı ortaklar…