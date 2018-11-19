1966 yapımı Sergio Leone'nin yönettiği Spagetti Western filmidir. İyi, Kötü ve Çirkin. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 filmi arasında ilk 10'da yer alır…

Ortak bir hedefe doğru farklı nedenlerle yürüyen ancak yolları bir şekilde kesişen üç silah arkadaşının hikâyesini anlatır.

Kahramanları, Amerikan İç Savaşı'nda büyük bir hayatta kalma mücadelesi verirler.

Bir gün, gizli bir hazinenin ortaya çıkmasıyla İyi ile Çirkin'in araları bozulur. Onlar birbirleriyle didişirken ortaya üçüncü bir hazine avcısı çıkar; Kötü. Yapılan altın vurgunuyla artık hiçbir şey eskisi gibi yaşanmaz.

Hâkimiyetin sürekli el değiştirdiği mücadelede, bir mezarlığın ortasında yapılacak üçlü düello kazananı belirleyecektir. Düelloda İyi, Kötü'yü vurarak öldürür ve altınların yarısını alır. Çirkin'i ise asarak ellerini bağlar ve biraz uzaklaşarak keskin nişancılığını konuşturur…

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Öte yanda bir başka sinemada bir başka film oynar…

2016'yı ‘rekor gişe' ile kapatır. 2017'de de üretimiyle dünya 14'üncüsü, iç pazarıyla dünya 18'incisi ve ihracatıyla dünya 14'üncüsü olarak vizyonda kalır.

Ortak bir hedefe doğru farklı markalarla yürüyen ancak yolları bir şekilde kesişen markaların hikâyesini anlatır.

Kahramanları, Türkiye İç Pazarı'nda büyük bir hayatta kalma mücadelesi verirler.

Bir gün, kurlar artar, faiz yükselir, fiyatlar fırlar. Onlar bu verilerle didişirken ortaya bir de enflasyon çıkar. Satışlar durur ve artık hiçbir şey eskisi gibi yaşanmaz.

Hâkimiyetin sürekli el değiştirdiği mücadelede, hurda teşviki ve matrah ayarlaması yapılır. Ancak iki aylık ÖTV düellosu kazananı belirleyecektir…

Senaryolar art arda yazılır;

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“2018 yılının sona ermesine iki ay kala ihracat adetlerinde 1 milyon sınırını aştı. Toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet oldu. Otomotiv ihracatı ise 1 milyon 99 bin 323 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise 2018 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 858 bin 638 adet oldu. Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında azalarak 502 bin 156 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 31 oranında azaldı ve 379 bin 274 adet olarak gerçekleşti.

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Daralan sektörün yılbaşına, kalan 1,5 aylık sürede toparlanması için yeterli değil. Bayiler zor durumda; çok sayıda işten çıkarmaları duyuyoruz. Bir iki yıl öncesine baktığımızda 55 bin TL olan bir araç bugün 110 bin TL'ye çıktı. Döviz kuru yansıtırsanız daha da yükselir. Eğer otomotiv sektörü bu haliyle devam ederse binlerce insan işinden olabilir. Bu duruma engel olunmalı; tedbirler alınmalı. İndirimler 2019'un haziran ayına kadar uzatılırsa hem piyasa canlanır hem de olası sıkıntıların önüne geçilerek sektör eski haline kavuşturacaktır.

Unutulmamalı ki otomotiv sektörü ekonomimizin can damarı sektörlerinin başında geliyor.

İstihdama baktığımızda da Türkiye genel istihdamının yüzde 6'sını elinde bulunduruyor.

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2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21 bin 571 adet oldu. 2017 Ekim ayı toplam pazarına göre satışlar yüzde 76,49 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,15 azaldı ve 16 bin 809 adet oldu. Geçen yıl 70 bin 488 adetti. Aynı ayda hafif ticari de yüzde 77,61 azaldı ve 4 bin 762 adet oldu. Geçen yıl 21 bin 264 adetti.”

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Senaryonun farklı kurgulandığı her sette yaşanan bu mücadele, bir ‘belge'sel ile ‘azz sonra' rakamlara yansıyacak bu filmde,

2018'inci bölümün hem sonunu, hem de gişesini gerçekten merak ediyorum.