İyi seyirler…

Malazgirt Savaşı.

Bizans İmparatoru Romen 4. Diyojen 200 – 250 bin kişilik ordusuyla Selçuklu Türkleri'nin üzerine yürür. Malazgirt Ovası'nda, Selçuklu Sultanı Alparslan, 50 bin kişilik ordusuyla O'nu karşılar… Savaş 4. Romen Diyojen'in esir düşmesiyle sona erer…

Savaş kazandıran bir ordudur 50 bin kişi…

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Fenerbahçe'nin stadyumu “ Şükrü Saracoğlu”.

En son inşa edilen Fenerium Tribünü ile tam 50 bin 530 kişi oturma kapasitesine sahip.

Bir stadyum dolusu insansandır 50 bin kişi…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bartın ilinde 2018 Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bini geçti…

Tek başına bir ildir 50 bin kişi…

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Bunları, 50 bin rakamını daha rahat gözünüzün önüne getirip canlandırasınız diye anlattım.

Hangi şartta bir araya getirirseniz getirin, mahşeri bir ‘kalabalık'tır 50 bin kişi…

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Türkiye'de 2007-2017 yılları arasında, 10 milyona yakın trafik kazası meydana geldi.

Ajans Press'in istatistik ve medya incelemesiyle ortaya çıkan bu tabloda ise ilk sırayı ‘sürücü hataları' alıyor. Onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcu hataları takip ediyor.

Kazalarda kusur oranının yüzde 99'unun sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan kaynaklı olduğu belirtiliyor.

İşte bu on yılda meydana gelen 10 milyon kazada ise 50 bin 766 kişi yaşamını kaybetti…

Tam ‘50 bin 766 kişi' artık aramızda yok.

2 milyon 762 bin 338 yaralıyı da söylemeden geçmeden…

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Bu yazıyı yazarken bir haber daha ilişti gözüme… O da bir araştırma…

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch Grubu'nun yaptırdığı bir anket çalışması…

Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Çin, Brezilya ve Türkiye'deki sürücülerin otonom sürüş hakkındaki görüşlerini sormuşlar, farklı sosyo-ekonomik grup mensuplarına…

Tüm ülkelerin otonom sürüşten en yüksek beklentisi yüzde 79 ile ‘otomobilin kendi kendini park etmesi' olmuş…

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Şimdi sıkı durun…

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Ankette yer alan ‘'Aracınız sürüş işlemini sizin için yapıyorsa otomobildeki zamanınızı nasıl kullanmak istersiniz?'' sorusuna, Türk sürücülerin yüzde 67'si “Pencereden bakmak, manzaranın keyfini sürmek” cevabını vermiş…

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Kazalarda kusur oranının yüzde 99'unun ‘insan' hatası olduğu bir ülkede,

Ne diyelim…

İyi seyirler…