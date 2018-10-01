Karar sayısı: 132 Kararsız sayısı:…

Kur artışının en çok etkilediği sektörler­den biri de otomotiv. Kurlarda yılbaşından bu yana yüzde 65'e varan artış, henüz birebir yansıtılmamış olsa da, fiyatları son 21 ayda iki katına çıkardı. Hal böyle olunca da ‘iğneden ipliğe' zamlarla boğuşmaya başlayan vatandaş, otomobil hayalini ötele­di. Dolayısıyla iç pazarda satışlar yavaşladı ve ağustos ayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53'lük kayıpla kapandı. Alarm zilleri çalıyor, eylül ayının ağustostan çok daha kötü olduğu konuşuluyordu.

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Ve geçen hafta,

Otomobil vergisine konu olan ÖTV mat­rah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yüzde 50 artırılarak yeniden belirlendi. Farklı kademe­lerdeki vergi oranlarıyla (yüzde 45-160 ara­sı) uygulanan ve 46-114 bin lira arasındaki limitler 70-170 bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazetesi'n­de yayımlanan 132 SAYILI KARAR'la…

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Hemen ardından, sektöre de yön veren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve bazı marka yöneticilerinden birbirine ‘benzer' açıklamalar geldi.… Medyada ise haber ‘müj­de' olarak yer aldı.

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İşte o açıklamalarından biri ve satır araları,

“Matrahlardaki bu artış, tüketiciler için olumlu bir gelişme… Devletimizin vermiş olduğu bu destek, sektörümüzde olumlu bir hava yaratılmasını sağlarken…”

ANCAK “Şunu belirtmemiz gerekir ki… TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi yıla 72,3 seviyelerinde başlamışken Eylül ayında 59,3 seviyesine geriledi.”

AYRICA “Hurda indirimi de sektörde uzun zaman beklenen bir konu idi. Hayata geçirildi fakat etkisi çok kısıtlı oldu…”

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Bu bir başkası,

“ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesi pozitif bir gelişme olarak karşılandı… Sektöre can suyu olacak ilk adım atıldı.… Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden te­şekkür ediyoruz…”

ANCAK “Bu pozitif kararın ardından ticari araç kiralamasının önündeki engelle­rin kaldırılması, hurda teşvikinin yeniden ya­pılandırılarak… Başta kamyon olmak üzere, ağır ticari araç satışlarının teşvik edilmesi ise bir zorunluluk olarak gözükmektedir…”

AYRICA “Kur ve faiz baskısından dolayı finansmana ulaşmadaki zorlukların da gi­derilmesi için konut sektöründekine benzer atılımların hayata geçirilmesi en büyük arzumuzdur…”

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Bu da bir diğeri,

“Bunlardan ilki olan ÖTV matrah artışı için yetkililere teşekkür ediyoruz.”

ANCAK “Bu düzenlemenin piyasalarda karşılık bulması ve sektörde işlerin yavaş yavaş toparlaması için hurda teşvikinin artırılması ve bankaların finansman tarafına destek çıkması da gerek…”

AYRICA “Bankalar sektöre kredi ver­mekten ciddi manada imtina ediyor. Kredi ret oranları otomotiv perakendeciliğinde tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Her 10 başvurudan 7'si reddediliyor…”

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BU ARADA…

Otomobil alacak potansiyel müşterilerin maaş ve gelirleri yarı yarıya erimiş,

Araç fiyatları iki katına çıkmış,

100 bin liranın altında dizel motorlu bir iki otomobil modelinin bile zor bulunduğu,

‘Müjde'nin, üç gün sonra aslında ‘Moral' bile olamadığı itiraf edilen,

Ve aynı süreçte,

Hayatın her alanında manipülasyonların (!) yaşandığı,

Üstelik otomobil satılmadığı için hükü­metin de büyük gelir kaybına uğradığı ama ‘Kriz mriz olmayan' bir ekonomide…

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Yarım milyon insanın ‘ekmek yediği' lokomotif bir sektörün baş aktörleri olarak, daha ne fayda sağlayacağı bile belli olma­yan, mecburi bir ‘güncellemeye',

ANCAK'larla, AYRICA'larla altı çizilen, çizilmeyen onca sorun da sürerken,

“Olumlu gelişme, çok değerli adım, pozitif bir gelişme, can suyu olacak, yetkililere teşekkür ediyoruz, devle­timize gönülden teşekkür ediyoruz” diyebilmek…

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KARAR sizin…