Kim, kimi götürür?

Şimdilerde…

Liselere girişte,

3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

Önceleri…

Üniversite kapılarında, 4 yanlış 1 doğruyu götürürdü.

Onu bile enflasyona uğrattılar ya, neyse…

Konumuz eğitim değil ama 2019 yılında otomotiv sektöründe yaşanacaklar adeta bir ‘sınav' olacak ve istemesek de birileri birilerini götürebilir!

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Türkiye'de üretim yapan 5 otomobil fabrikasına bakalım…

Yıllık üretim kapasiteleri 50 bin ile 450 bin adet arasında (2017 yılı rakamları üzerinden yürüyeceğim).…

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TOFAŞ'la başlayalım. 450 bin araçlık üretim kapasitesi var. Geçen yıl 240 bini otomobil 384 bin 174 adet araç üretti. 111 bin 130 adedini iç pazarda sattı.

OYAK RENAULT; 375 binlik üretim kapasitesi var. Geçen yıl 365 bin 2 adet araç üretti. Bunun 76 bin 433 adedini iç pazarda sattı.

TOYOTA; 280 binlik üretim kapasitesi var. Geçen yıl 279 bin 902 adet araç üretti. Bunun 33 bin 361 adedini iç pazarda sattı.

HYUNDAI, 245 binlik üretim kapasitesi var. Geçen yıl 226 bin 979 adet araç üretti. Bunun 22 bin 440 adedini iç pazarda sattı.

HONDA, 50 binlik üretim kapasitesi var. Geçen yıl 28 bin 742 adet araç üretti. Bunun 19 bin 171 adedini iç pazarda sattı.

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Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise toplam pazardaki yüzde 33,75'lik kayıp, Honda hariç (20.769) markalara;

Tofaş 54 bin 353, Renault 48 bin 605, Toyota 24 bin 503 ve Hyundai 12 bin 374 adetle böyle yansıdı.

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Peki, bu fabrikalarda kaç kişi çalışıyor?

Yine 2017 sonu rakamlarıyla (İşçisi, idarecisi ve mühendisi vs.)

Tofaş 9 bin 202, Renault 7 bin 172, Toyota 5 bin 432, Hyundai 2 bin 436 ve Honda da bin 390 kişi istihdam ediliyor.

Geçen yıl Türkiye'de üretim yapan otomotiv ana sanayi fabrikalarında toplam çalışan sayısı kaç?

Tam 54 bin 595 kişi.

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Şimdi, ‘Türkiye'nin Otomobili' projesinde açıklandığı gibi, “4 bin doğrudan çalışan 20 bin dolaylı (yan sanayi) çalışanına fayda sağlıyor” öngörüsüyle yola çıkarsak…

Fabrikalardaki 54 bin 595 doğrudan çalışan, 280 bin civarında dolaylı çalışan eder. Topladığımızda 334 bin ‘mesai arkadaşı' ortaya çıkıyor. Ortalama 4 kişilik aileleriyle birlikte 1 milyon 350 bin kişi eder ki sadece ana ve yan sanayiden beslenen. Buna Türkiye genelindeki distribütörler, yetkili satıcı ve servisler, akaryakıt, finans, sigorta, ulaştırma vs… 500 bine yakın çalışan daha eklendiğinde, aileleriyle Türkiye'de sektörden ekmek yiyen sayısının 3,5 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz.

Bizler de dâhil…

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Son 11 ayda yüzde 34 daralan iç pazar neye göre hesaplanıyor?

Bir önceki yıl olan ve 956 bin 194 adetle kapanan 2017 toplam pazarına göre.

Bu yıl için öngörü kaç?

Son açıklamalarına göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği 600 bin diyor.

2019 için ne konuşuluyor?

400- 450 bin adetler…

Yani, 2017 yılının yarısından az…

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2018 Ocak-Kasım döneminde, Avrupa'ya otomobil ihracatının yüzde 10, Avrupa'da otomobil satışlarının ise yüzde 8.1 düştüğü de göz önüne alındığında,

İç pazarda, üretim dâhil tüm düzenin 900 bin – 1 milyonluk pazara göre kurgulandığı ve en ‘iyimser' yarı yarıya düşeceği varsayılan satış adetleriyle yaşanacak kan kaybından, çalışanlar da etkilenecek mi?

Etkilenecek…

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Bu durumda,

Kim doğru, kim yanlış bilmem ama,

‘İşinden olacak' her kişi,

Sizce, kaç kişiyi götürür?