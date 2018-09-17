Manipülasyon!

2018 Ağustos ayında toplam otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 53 (otomobil yüzde 51, hafif ticari yüzde 58) kayıpla kapandı.

★★★

Vatandaş cephesinde maaşlar ve gelirler yerinde sayıp döviz ve enflasyon karşısında her gün erirken, sadece 21 ayda neredeyse iki katına çıkan en ‘ulaşılabilir' sıfır otomobillerin liste fiyatlarından bazıları ‘bugünlerde' böyle:

HYUNDAI i10 1.0 Jump

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 40.950 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 56.900 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 87.700 TL.

FIAT Panda 1.2 Pop

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 42.900 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 57.900 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 97.900 TL.

SEAT Ibiza 1.0 Reference

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 44.400 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 64.500 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 109.900 TL. (Style)

NISSAN Micra 1.2 Street

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 44.990 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 65.800 TL. (AT)

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 93.500 TL. (AT)

TOYOTA Yaris 1.0 Life

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 45.350 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 57.250 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 83.350 TL.

VOLKSWAGEN Polo 1.0 Trendline

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 46.700 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 58.700 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 109.800 TL.

HYUNDAI i20 1.2 Jump

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 48.450 TL

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 63.200 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 99.450 TL.

RENAULT Clio 1.2 Joy

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 48.850 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 67.600 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 97.900 TL.

DACIA Sandero Stepway 0.9 Turbo

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 48.900 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 61.150 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 93.900 TL.

SKODA Fabia 1.0 MPI Ambition

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 48.900 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 59.000 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 94.400 TL.

NISSAN Micra 1.2 Match

2016 Aralık ayı fiyatı…………………….. 48.930 TL.

2017 Aralık ayı fiyatı…………………….. 64.480 TL.

2018 Eylül ayı fiyatı…………………….. 91.675 TL.

★★★

Sektörde ise…

Bir yanda, otomobil pazarındaki daralmanın en büyük sebebi olan kur artışının markalar tarafından zam olarak henüz gerçek anlamda yansıtılmadığının altı çizilirken,

Hurda teşviği balonu sönerken,

Sene başında yapılan planlar çerçevesinde fabrikalara verilen siparişler bir bir iptal edilirken,

Eldeki ‘stok'lar bile ‘spot' kâbusu yaşatıken,

Ve hâlâ, sanki kurtarıcı olacakmış gibi “ÖTV matrah limitleri yeniden düzenlensin” mi, düzenlenmesin mi? tartışılırken,

Önümüzdeki dört ay için bile artık yıl sonu satış tahmini yapılamıyor…

★★★

Siyasilere göre ise…

“Bu bir kriz değil, manipülasyon”

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(AT) Otomatik şanzıman

(Style) Donanım versiyonu