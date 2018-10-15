Sahi, ne oldu bizim yerli ve milli!

Avrupa'nın 12 gün süren en önemli otomobil fuarlarından biri dün sona erdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teydi. Kapılarını ilk kez 1898'de açtı ve tam 120 yıldır varlığını sürdürüyor.

Elbette SÖZCÜ olarak biz de takip etmiştik…

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Fuarda ev sahibi markalardan biri de Türkiye'de geçen yılı 18. kez binek otomobil pazar lideri ve toplam pazar lideri olarak kapatan Renault idi.

Ayrıca Türkiye'nin en çok satılan modelleri sıralamasında da Bursa Oyak Renault'da üretilen Megane Sedan ikinci ve Clio HB üçüncü sırada yer aldı.

Eylül ayında 23 bin adet çıkan ve yüzde 70'e yakın kayıp yaşayan toplam iç pazarda bile bu yılı da lider tamamlayacaklar gibi görünüyor.

Türkiye'deki durumu bu…

Peki, dünyada nasıl?

Renault Grubu, Japon Nissan ve Mitsubishi ile ortak görünse de çatısı altında Dacia, Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun olmak üzere 10 markadan oluşan bir ittifak aslında. 2017 yılında yaklaşık 200 kadar ülkede tam 10 milyon 608 bir araç satışı gerçekleştirdi.

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Fuardaki Renault standının bir köşesinde alttaki fotoğrafta gördüğünüz 1898 model ilk Renault 1 modeli duruyordu…

Başka bir köşede ise aşağıdaki 2018 model EZ-Ultimo konsepti. Sürücüsüz olduğunu söylemem sanırım iki otomobil arasındaki gelişmeyi ve gelinen noktayı anlatmak adına yeterli olacaktır…

Bu arada yılda 90 milyona yakın aracın satıldığı dünyada seri üretimle satış yapan 50'ye yakın küresel markanın hemen hepsinde Renault gibi ilerlemeler tüm hızıyla sürerken…

Örnek verdiğim tek bir markanın bile nereden nereye yol aldığı ortadayken……

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Ülke olarak geldiğimiz yere ‘katlanamayan' dünya, her konuda bizi kıskanırken(!)

Ve artık bir 120 yıl daha gecikmeden,

Sahi, ne oldu bizim şu yerli ve milli otomobil?