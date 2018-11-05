Samimiyseniz bunu yapın da görelim!

Türkiye otomotiv sektörü iç pazarı bu yılın mayıs ayında ‘su almaya' başladı. Geçen yıla göre ilk beş aydaki kayıp yüzde 5 idi. Sadece mayısa baktığınızda ise tablo daha vahimdi. ‘Yavaşlama' yüzde15'i bulurken, otomobil yüzde 13, hafif ticari yüzde 21 idi.

11 HAZİRAN 2018

Devreye hükümet girdi. Hurda teşviki açıklandı. Bir öncekinden küçük(!) farklarla. 20 yaş 16'ya çekilmiş, alınacak aracın moto­runa da 1600 cc sınırı konulmuştu.

Bitmedi…

Teşvikle ihraç edilecek veya hurdaya çıkacak aracın bütünlüğü korunuyor, motor ve şanzımanın bulunması şartı da vardı ki, 10 bin liraya kadar(!) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanılabilsin.…

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‘Seçim ayı'nda otomobil yüzde 38, hafif ticari yüzde 44 düştü.

Temmuz otomobilde yüzde 33, hafif tica­ride yüzde 46, ağustos ise otomobilde yüzde 51, hafif ticaride yüzde 58 eksikle kapandı.

Kurla birlikte yükselen fiyatlar ve faiz, yarıya kadar ‘suya gömülen' piyasalarda, bir de panik havası estirmeye başladı.

Son 4 aylık kayıplarla birlikte araç fiyatları öylesine yükseldi ki, ÖTV matrahının ilk limiti olan 46 bin liraya otomobil kalmadı.

24 EYLÜL 2018

Devreye yine hükümet girdi.

ÖTV matrahının en alt limitini yüzde 52 artışla 70 bin liraya çekti. Diğerlerini de yüz­de 50 artırdı. Sektör öyle sevindi ki aynı gün müjde ve teşekkürler adeta birbiriyle yarıştı…

Ertesi gün…

Önce sevinip sonra hesap yapan sektör gördü ki, bu düzenleme araç başına sadece 3 ila 8 bin lira arası indirim sağlıyor. Üçüncü gün moral bile olamadığı sonucuna varıldı.

Neyse…

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‘Su almaya' devam eden ve panik hava­sıyla sürüklenen sektör, eylülde otomobilde yüzde 67, hafif ticaride yüzde 70 kayıp yaşayınca, bir de akıntıya kapıldığını fark etti. Ekimde ise iç pazar 21 bin 571 adet çıktı. Otomobil yüzde 76.15, hafif ticari satışları yüzde 77.61 geriledi. Artık dümen de tutmayan pazarda yaşananlar adeta dibe oturmanın provası gibiydi…

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1 KASIM 2018

Dokuz ayda ‘dokuz doğuran' pazar için, hükümet yine devreye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘31 Aralık 2018' tarihine kadar, 1600 cc altı motorlu otomobillerin ÖTV matrahı 120 bin liraya kadar olan ilk iki dilimini 15 puan, ticaride de yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi'ni (KDV) 17 puan indirdi.

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Şimdi,

Hazır 2019, 2020 ve ötesinin ‘zor' yıllar olacağı sektörün de ortak öngörüsüyken,

Sacın üç ayağına da (vatandaş-sektör-hü­kümet) fayda sağlaması adına, naçizane bir önerinin zamanıdır.…

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Motor silindir hacmi ve matrah esas alına­rak uygulanan ÖTV ile vergilendirilmiş fiyat üzerinden alınan yüzde18'lik KDV, ‘olması gerektiği' gibi matrah üzerinden değerlensin.…

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Fazla ayrıntıya boğmadan bakalım;

1 – Vergisiz fiyatı 69 bin 999 liralık bir oto­mobile, yüzde 45 ÖTV, çıkan meblağa yüzde 18 KDV uygulandığında 119 bin 767 lira oluyor. Oysa KDV matraha uygulandığında 114 bin 97 lira. Vergili rakam üzerinden alınan vergi, ilk dilimde bile 5 bin 670 lira iyileşme sağlıyor…

2 – Vergisiz fiyatı 100 bin liralık otomobile yüzde 50 ÖTV, çıkan meblağa yüzde18 KDV uygulandığında 177 bin lira. Oysa KDV matraha uygulandığında 168 bin lira.… Fark 9 bin lira…

3 – Vergisiz fiyatı 238 bin 665 liralık otomo­bile yüzde 60 ÖTV, çıkan meblağa yüzde18 KDV uygulandığında 450 bin 599 lira. Oysa KDV matraha uygulandığında 424 bin 824 lira. Fark 25 bin 775 lira.…

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Gördüğünüz gibi en alt limitte dahi 6 bin liraya yakın, üstelik her dilimde artan avantaj sağlanırken, istenilen oranlarda(!)' vergi toplanmaya devam ediyor…

Ayrıca bu KDV düzenlemesi, vergi üzerinden vergi almak gibi bir ayıptan da kurtaracağı hükümetin, devlet adına ‘sosyal' samimiyetinin de ortaya konmasına vesile olabilir.

Batan bir tekne, içindekileri de dibe çeke­ceğinden, yaşanacak kayıpların kimseye ya­rarı olmayacak. Güncellenmeyen ‘hurda' ve eylüldeki ‘matrah düzenlemesi' kaşıklarıyla yapılmaya çalışılan ‘su boşaltma' çabası, yeni ÖTV indiriminin kalıcı hale getirilmesi gibi, bu ve benzer uygulamaları ‘sintine' olarak kullanmak, sanırım teknenin yüzmeye devam etmesine daha fazla katkı sağlayacaktır.

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Hazır yılbaşı da yaklaşırken, ‘günü kurtar­mak' adına, gelir-geçer çareler yerine,

Samimiyseniz bunu yapın da görelim!