Sıkın azıcık dişinizi!

Geçen yıl eylül ayı başlarıydı sanırım…

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “Tüketici İsrafı” adıyla, 7 bölge 26 kentte, 18-69 yaş arası kişilerle yüz yüze görüşülerek yapıldığı söylenen bir araştırma açıkladı.

“Türk halkının yüzde 66'sı her gün ekmek satın alırken…”, “Akıllı telefon kullanım oranımız yüzde 84'e ulaşırken…”, “Tasarruf yapma oranımız yüzde 14 iken…” türünden veriler paylaşıldı. Açıklamalardan biri de otomotivle ilgiliydi. Üstelik o sıralar sektörde keyifler de yerindeydi: “Türkiye'nin yüzde 27'si otomobil sahibi. Otomobil sahiplerinin yüzde 10'u 2-3 yılda bir otomobilini değiştirirken, ortalama değişim süresi 6,2 yıl…” deniyordu.…

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Aklımda kalan bir başkası da Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) GfK'ya yaptırdığı “Türkiye'de otomobil satın alan kişiler” araştırması.

“Sıfır kilometre satın alınan otomobillerin ilk sahipleri tarafından kullanılma süresi ortalama 4 yıl…”, “4'ncü yıldan sonra değiştirerek 2'nciyi alanların oranı yüzde 37, 3'ncü otomobilini alanlar yüzde 9…” olarak sıralanırken,

Araştırma; otomobil satın almaya karar verenlerin bu kararlarını ortalama 4 – 5 ay sonunda hayata geçirdiklerini de ortaya koyuyordu.

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Türkiye'de 30 üye firma ile 47 markayı temsil eden sektörün en yetkin kuruluşlarından Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) geçenlerde bir basın toplantısı düzenledi. 2018'in 9 ayını değerlendirdi, 2019 öngörülerini paylaştı.

Derneğin internet sitesinde de bulabileceğiniz ‘ODD Basın Toplantısı 17.10.2018” başlıklı yazıda,

31 yıldır faaliyette olan derneğin kuruluş amacı, yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilerin yanı sıra, yeni ‘cici' logolarının şekil ve renklerine yükledikleri anlamın da önemiyle…

“Türkiye pazarı geçen yıla göre yüzde 26 daraldı…”, “Pazarda son 5 yılın ortalaması 850 bin adet…”, “Türkiye olarak güçlü ekonomimiz, sağlam yönetimimiz ile bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inancımız tamdır…”, “Yeni Ekonomi Program'da (YEP) da belirtildiği üzere 2019 yılı Türkiye ekonomisinin dengeleneceği bir geçiş yılı olacak…”, “Son 2 ayda pazarda beklediğimiz normalleşmeye bağlı olarak…”, “2019 yılındaki dengelenmeyle birlikte 450 bin adetler seviyesinde olacağını öngördük” türünden cümlelerle sektörün bugün içinde bulunduğu durum ‘ifade…' edildi.

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Oysa yukarıda, içinden ‘önemli' satırlarını paylaştığım,

Metinde de göre(meye)ceğiniz gibi,

Temmuzda otomobil yüzde 33, hafif ticari araç yüzde 46, ağustosta otomobil yüzde 51, hafif ticari araç yüzde 58, eylülde ise 23 bin adetlik toplam pazar içinde otomobil satışları yüzde 67, hafif ticari araç satışları ise yüzde 70 düştü,

Yoktu…

Üreticisi, distribütörü, bayisi, yan sanayi ve işçisi ile sektörden ekmek yiyen yarım milyon insan adına, iç pazarın ‘yangın yerine' döndüğü ve ‘söndürme' reçetesinin bir an önce yazılarak en acil şekilde hayata geçirilmesi, üstelik bunun her gün haykırılması gerektiği de.

Pazar böyle sürerse, sektörde, son günlerin modası ‘konkordato' ilan etmeye ‘fırsat bulamayacakların' olacağı da.

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Yukarıdaki açıklama(ma) ve araştırmalar ışığında,

Rekor kırılan pazar şartlarında bile 4-5 aylık satın alma kararı ve 4-6 yıllık yenileme süresi de göz önündeyken,

Son iki aydaki ‘normalleşme',

‘Yeni model yılı ve yeni vergi yılı' artışlarıyla,

‘Dengelenme' öngördüğünüz 2019'da,

YEP'yeni bir pazar için, sıkın azıcık dişinizi!