Yerli, milli, gizli!

Yerli ve milli savaş uçağı yaptık(!)

“Milli Muharip Uçak, şu anda rüzgâr tünelinde, konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz” diyerek ayrıntılarıyla açıklandı.

Gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Boy boy fotoğrafları var. İnerken, kalkarken, girin bakın internete…

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Yerli ve milli yolcu uçağı yaptık(!)

Son açıklamalarından, iki konuda kararsız kalındığını öğreniyoruz.

70 kişilik mi olsun, 120 kişilik mi?

Bir de içinden çıkılamayan malzeme konusu var.

“Kompozit uçaklar termosetten yapılıyor. Yeni kompozit teknolojisi ise termoplastik. Ancak, henüz bu malzemeden uçak yok ve gelişme aşamasında. 5 yıl sonra tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter. 2019'da ilk uçuşunu gerçekleştirir” diyerek ayrıntılarıyla açıklandı.

Gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Boy boy fotoğrafları var. Uçarken, konarken, girin bakın internete…

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Helikopter yaptık, helikopter(!)…

Ayrıntılarıyla açıklandı. Gazeteler yazdı, televizyonlar canlı yayınladı. Boy boy fotoğrafları var. Yükselirken, alçalırken, girin bakın internete…

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Yerli ve milli hücum gemisi yaptık. Denizaltı ve uçak gemisi tersanede gün sayıyor(!)

“Savunma sanayisinde ‘yerli' ve ‘milli' yatırımlar denizciliğe de yansıdı. Bunlardan yüzde 100 yerli ‘tasarım' olan Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi ‘Milli Gemi (MİLGEM)' projesinde üretim devam ediyor… 6 denizaltının üretimini içeren projede inşa faaliyetleri sürdürülürken sırada sismik araştırma gemisi var” diyerek ayrıntılarıyla açıklandı.

Gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Boy boy fotoğrafları var. Yüzerken, yanaşırken, girin bakın internete…

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Uydu yaptık, uzaya fırlattık(!)

Sadece isimleri yerli ve milli ama, olsun.

Ayrıntılarıyla açıklandı. Gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Boy boy fotoğrafları var.… Rampada, yörüngede, girin bakın internete…

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Hepsini yaptık(!) Şu yerli ve milli otomobili yapamadık yedi yıldır…

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) 1 Eylül 2018 tarihinde göreve başlayan CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş,

O günden bugüne,

Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde konuştu, otomobili anlatmadı.

Cumhurbaşkanı ile buluştu, sunum yaptı, otomobili anlattı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle buluştu, sunum yaptı, otomobili anlattı.

Son olarak geçen hafta,

Otomotiv Sanayii Derneği'ni (OSD) ziyaret etti. Sunum yaptı, otomobili anlattı.

Bildiğimiz, bilmediğimiz pek çok kişiyle görüştü, üstelik herkes de ‘pek beğendi…”

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Sonuç…

Ülkemizin bir anlamda ‘namusu' da sayılabilecek askeri projelerin bile, kullanılan malzemeler dahil, neredeyse tüm aşaması her yerde fotoğraflarla ortadayken,

Geçen yıl, 1 milyonu yüzde 100 elektrikli/hibrit olarak satılan, 73 milyon 456 bin 531 otomobilin üretildiği dünyada,

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Yerli ve milli ‘dört tekerlek' mi?

Gizli!