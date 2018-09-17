100 milyon dolarlık hava parası geldi mi?

Türk Hava Yolları, uçak içi ikram, yemek, içecek, yolcu salonu ağırlamaları için DO&CO isimli Avusturya merkezli bir şirket ile ortaklık yapıyor. Bu şirketin kurucusu Atilla Doğudan isimli bir Türk… Şirket on yıldır THY'nin tüm uçuşlarında hizmet veriyor.

Geçen yıl Üçüncü Havalimanı'na taşınma süreci başlarken THY ile Avusturyalı Do-Co arasında bir anlaşmazlık çıktı. Ortaklık neredeyse bozuldu!

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THY ipleri kopardı, gitti Singapurlu SATS ile görüşüp bir de niyet anlaşması imzaladı. Neden bunu yaptı? DO&CO'dan tam 100 milyon dolar yeni anlaşma parası istenmişti. DO&CO parayı vermeyi reddetti! Sahi bu büyüklükte bir para kimin inisiyatifiyle istendi?

Haliyle ortaklığın bozulması dillere düştü. DO&CO'nun bu talebe bakışı; “Üçüncü Havalimanı için payımıza düşen 100 milyon dolarlık yatırıma hazırız. Ancak, 100 milyon dolarlık hava parası bizi aşıyor” açıklamasıyla basına yansıdı. Yoksa araya kaynayacaktı!

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı; “Üçüncü Havalimanı, en muhafazakâr hesapla DO&CO'ya yılda 45-50 milyon dolar kâr sağlayacak. Böyle bir iş fırsatına şerefiye bedeli istemek hakkımız” diyerek iddiaları doğruladı.

Açıklamalar bu kadarla sınırlı kalmadı; “Gelecek vizyonumuz daha farklı ve DO&CO ile örtüşmedi. O nedenle Singapurlu SATS'la görüşüp ön anlaşma imzalama noktasında geldik” dedi ve “Bizim vizyonumuz kuzu incik ile sınırlı değil…” deyip lafı geçirdi!

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Burası çok önemli… Singapurlu SATS, yüz milyon dolar şerefiyeyi ödemeyi kabul etmiş ki anlaşma aşamasına gelinmiş. Yerli ve milli THY'nin fazladan 100 milyon dolar kazanması gayet iyiymiş…

Bu yaz rüzgâr döndü ve Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamayla tekrar DO&CO ile anlaşıldığı duyuruldu.

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Biri “hava parası” diyor biri “şerefiye”… Lakin burada 100 milyon dolardan konuşuyoruz. Demek ki DO&CO en az 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Belki de fazlasını teklif etti. Yoksa nasıl tekrar anlaşma noktasına gelinecek ki? Bakın yine burası çok önemli…

İkisi de halka açık borsaya kote şirket… Bilançolarında bu 100 milyon dolarlık değişimi görmemiz gerek. Birinden en az 100 milyon dolar fazladan para çıkacak, diğerine girecek.

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Herhalde THY şerefiye almadan anlaşma yapmadı. Yoksa Singapurlular ile anlaşır parayı alırdı. Yüz milyon dolar az mı? Demek ki şerefiyeyi aldı.

Ya bilançolarda görmezsek aldığı bu parayı? İnsan haliyle nereye, kimlere gidecek diye düşünecek! Bize “böyle bir hava parası ya da şerefiye aslında ödenmedi” mi denilecek? Tamam, işiniz havada yemek yedirmek ama o kadarı da fazla gelecek!

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Bakın burası çok önemli NOT: Erkin Şahinöz ile “salı akşamları” Halk TV'de saat 21:00 ile 23:15 arasında ekonomiyi konuşup, soruları cevaplayacağız. İlk programda ikimiz takılacağız. Sonrakilerde konuklar çağıracağız.