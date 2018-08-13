Adamlar yol yaptı ilk selde yıkıldı!

Türkiye ekonomisi en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Beklenen çıkış; “Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var” ile de gelmiyor! Durum daha kötüye gidiyor.

Türkçe meali; “Aslında dolar artıyor ama nasıl durdurulacağı ve ekonomi konusunda hiçbir fikrim yok” anlamına geliyor. Halk edebiyatından nadide örnekler sunuyor.

Doları olan kim? Amerika… Adamlar Allah'ın adını doların üzerine koymuşlar. Doların üzerinde “In god we trust” yazar! Demek ki onların da var. Hatta halkı bizden dört kat daha kalabalıklar.

* * *

Belli ki dolar böyle düşmeyecek, başka bir şey mi denesek? “Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var” deseydi. Ekonomi açısından anlamsız demeç yerine, hiç değilse sevenlere moral verseydi. Dolar/halk paritesinin hesaplanması bu kadar basit mi? Yıllar önce aynı konuya “Ünzile kaç koyun ediyor” ile Sezen Aksu girmişti. Sorun hâlâ çözülemedi!

Nasıl çözülsün ki? Dünyada başka bir halk, “ekonomiyi kim batırdıysa o düzeltsin” diye yine aynı kişiyi seçer mi? Belki de herkes verse bir böbreğini, düzelir ekonomi…

* * *

Eleştirince hemen; “Hepimiz aynı gemideyiz!” Nedense bu laf hep gemi su alırken söylenir. Kaptanın seyir defterine kaydedilir. Normalde pek de umurunda değildir.

Önümüzde koskoca buzdağı, bütün krediyi betona harca… Onca uyarıya rağmen dümeni kırma… Haliyle gemi bodoslama girsin buzdağına… Sonra da “Halkımız var!

Peki, gemi personeline ne demeli? Devlet dairelerine, kamuya, belediyelere eş, dost, tanıdığı işe alırken, madenleri, arazileri, ihaleleri peşkeş çekerken “Batıracaksınız” diyenler hep vatan haini…

* * *

Millet pazara gidemiyor, faturalarını ödeyemiyor, borçlarını döndüremiyor. Geminin altında zincire vurulmuş kürek çekiyor. Geminin sefasını sürenler zaten belli… Kürek mahkumu gerisi… Böyle yönetilmeyi de kendi istedi!

Memleketi yerken aynı gemide değil miydik? Biz sonradan mı geldik? Adam ihale kapıyor, parasını nakit alıyor. Sel oluyor. Yapılan yollar ve 8 köprü yıkılıyor! Kimse de bir şey demiyor. Adamlar yol yaptı, köprü yaptı ama ilk selde yıkıldı! Şimdi elimizde ne kaldı?