Artık köprülerden el arabası ile geçersin!

Fiyatlara bir baktım neredeyse 100 bin liranın altında elle tutulur sıfır otomobil kalmamış. En ucuzunun fiyatına yılbaşından beri 10 bin liradan fazla yapışmış. Kimsenin kolay kolay otomobil alacak hali kalmamış. Almanya bizi kıskanmasın da ne yapsın? Sadece Volkswagen'in fabrikalarında 625 bin kişi çalışıyor. Yıllık 6 milyar Euro araştırma-geliştirmeye para harcıyor. Ürettiği araç başına 3 bin-5 bin Euro kâr ediyor.

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Almanya'da 27 bin Euro'ya satılan Volkswagen Passat'ın aynı modeli Türkiye'de 375 bin liradan gidiyor! Yaklaşık 62 bin 500 Euro ediyor! Türkiye hiçbir şey yapmadan 35 bin 500 Euro para kesiyor! Üretenden çok kazanıyor. Yurtdışında 5 bin Euro'luk ikinci el arabalara bizde 80 bin lira fiyat biçiliyor.

Haliyle Türkiye'de ekonominin kötüye gitmesi Almanya'nın moralini bozuyor! Türkiye'de 36 bin, Almanya'da 11 bin makam aracı var. Onların hepsi, bizimkilerin yarısı Alman… Euro bu kadar hızlı artarsa kime satacak onca arabayı bizi kıskanan?

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Kredi faizleri de arttı, orta sınıf vatandaş için otomobil almak yalan oldu. Döviz fiyatları coşmadan önce bile satışlarda son iki yılda yüzde 17'lik düşüş vardı. Şimdi bu düşüş katladı. Üç-dört yıllık otomobillerin ikinci el fiyatları, geçen yılın sıfır fiyatlarına yaklaştı.

Fiyatların artması talep yüksekliğinden değil… İstikrar böyle bir şey… Fiyatlar istikrarlı olarak artıyor! Millet ihtiyaçtan elindekini satmaya çalışıyor. İnternet sitesi sahibinden.com'da satılık 432 bin 530 vasıta ilanı var. Zonguldak ilinde toplam 155 bin vasıta var! Merak edenler için, emlak ilanı sayısı 935 bin… Bu rakam sadece bir internet sitesinde! Düşünseniz kaçtır kim bilir Türkiye genelinde?

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Türkiye'de otomobil yapılmıyor mu? Yapılıyor. Hem de ihracat rekorları kırıyor! AKP'nin her mitinginde dile getiriliyor. Geçen yıl 25.5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yaptık. İyi de bu ihracatı yapabilmek için 16.6 milyar dolarlık ara malı ithal etmişiz.

Yani? Hâlâ 8.9 milyar dolar kârdayız gibi görünüyor değil mi? Değil güzel kardeşim! Otomotiv deyince 21 milyar dolarlık da taşıt ithal etmişiz. Sektör bazında yine 12 milyar dolar eksideyiz!

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Bundan tam 3 yıl önce Erdoğan; “Bugün Mercedes'e binmek lüks olmadan çıkmış” demişti. Diyanet Başkanı'na Mercedes makam arabası tahsis etmişti. TBMM Başkanı'na alınan Maybach S600 Mercedes'in fiyatı ise 3 milyon lirayı vurdu. İçine dâhil edilen aksesuarlar ve zırhı ile beraber 5 milyon lirayı buldu.

Artık sen de köprülerden, yollardan, tünellerden el arabası ile geçersin. Dış mihrakların, dolar alan hainlerin, faiz lobisinin, emperyalist güçlerin, içimizdeki haşhaşilerin, dışarıdaki ejderhaların dersini verirsin. Aman diyeyim ülkeyi yönetenler itibarından vaz geçmesin!