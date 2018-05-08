Ben ikna oldum!

“Dolara aşırı yatırım yapanlar yaya kalabilir” cümlesinin sahibi Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan; “Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” dedi. İçimde kalan son şüphe kırıntılarını giderdi. Düşüyor mu böyle demeyin! İnşallah Erdoğan gelir de bizi 16 yıldır faizi yükseltenlerden, cari açığı artıranlardan, enflasyon canavarından kurtarır.

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Halkımızdan özür diliyorum! Ekonominin bu hale gelmesinde İktidarın en ufak bir suçu yok. Ne kadar saklamaya çalışsak da gerçekler bir bir suyun üstüne çıkıyor. Yıllardır sizden saklıyorduk fakat artık mızrak çuvala sığmıyor. 2002 yılından beri ülkeyi ben ve yakın arkadaşlarım Rahmi, Emin, Yılmaz, Uğur, Ümit ve Can yönetiyorduk.

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Bakın, biz yapamadık, başaramadık. Her şeyi mahvettik, çuvalladık. Rahmi 13'üncü özel uçağın peşinde koşarken Yılmaz tutturdu Saray yapalım diye… Yazlık Saray, Uğur'un vazgeçilmeziydi. Emin örtülü ödeneği artırdı. Can medyayı arkadaşlarına satın aldırdı. Ümit 268 makam aracı ile takıldı. Bu yıl taşıt bütçesi olarak 108 milyon lira ayrıldı.

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Belli ki beceremedik, içine ettik. Her ülke ile didiştik. Ekonomiyi batırdık. Lakin çekiliyoruz artık. Eğer oyunuzu Erdoğan'a verirseniz bundan sonra ülkeyi o yönetecek. Genç yetenek söz verdi, faizleri, enflasyonu ve cari açığı düşürecek. İsterseniz bulun bir ekonomist sorun; Ahdim olsun ile faizler arasında ters ilişki vardır. Ahdim ne kadar artarsa enflasyon ve cari açık o kadar düşer.

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Hele gelsin bir haftada dünya lideri oluruz, 15 günde uzay çağına gireriz. Ahdim olsun bir aya kalmaz galaksiyi ele geçirmeye kadar götürürüz bu işi… Şimdi diyeceksiniz ki; Acelesi neydi? Seçimlere daha bir buçuk yıl vardı, düşürseydi hepsini öyle başlatsaydık seçim sürecini. Diyorum ya hata benim… Uyanık esnaf gibi hep “bunun garantisi benim” dedim. Devlet Bahçeli ancak ikna etti beni öyle çekildim.

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Şimdi mikrofonu Mehmet Şimşek'e uzatmak gerek. Bakalım ne diyecek? “Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler sadece şapka çıkartmam yani ben samimi olarak söylüyorum ben de AKP'ye oy vereceğim” diyebilir mi? Yıllarca ekonomi bakanlığı yaptı niye “ekonomide ahdim olsun” teorisini denemedi. Yoksa olaya bu kadar bilimsel yaklaşanı görmedi mi?

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Arkadaş, 16 yıldır beraber yürüdük bu yağmurda, sadece biz ıslandık, onlar kuru kaldı. Hiçbir yanlışları üzerlerine yapışmadı! Reform, önlem, destek paketleri, Merkez Bankası kararları, para ve maliye politikaları hep yalan! Ahdi varsa bence ekonomi işi tamam. Lütfen özrümüzü kabul edin ona bir şans verin. Denesin bir görelim!