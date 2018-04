Birbirimizi yiyelim ete para vermeyelim!

Hani Erdoğan “Gürcistan'dan vücutlarına et sarıp getiriyorlarmış. Orada 5 liraya aldıkları eti 40 liraya satıyorlarmış” diyen partiliye; “Bu nasıl olur ya, bu mümkün mü?” diye sormuştu. Üç yıllık yöntemi daha yeni duymuştu.

Hesap ortada… Sınır 15 kilometre uzakta… Bırak 5 lirayı, et orada 15 lira bile olsa, bizde en az 40 lira… Her seferinde 20 kilo sarsa… Üç sefer yapsa. Eder mi size 1500 lira. Temiz para! Bu sefer kaçakçılar seviye atladı, araba motoruna iki buzağı sıkıştırdı! Sahi adam, buzağıları oraya nasıl sığdırdı? Para kazanacağım diye milletin düştüğü hale mi bakarsın, bu işin “et“ ile yapıldığına mı ağlarsın? Yoksa milletin temel besin maddesinin bile kaçakçıların sermayesi olduğuna mı yanarsın?

* * *

Et işinde çok para varsa neden herkes kaçıyor? Niçin millet asgari ücrete talim ediyor. Ülkede sığır mı yetişmiyor? Sığır yetişiyor lakin ot bitmiyor! Ot olmayınca hayvanlara ithal yem veriliyor. Dolar artıkça maliyetler artıyor. Üreticiler, çiftçiler bir bir batıyor. Arkalarında kredi borçları kalıyor. Hayvancılığın en büyük sorunu ülkede mera kalmaması. Mera olsa, yetiştiricilik giderleri düşecek yarı yarıya… Ne oldu meralara? Beton döküldü, apartman kondu. Çöp döküldü, hafriyat doldu. Fosseptik boşaltıldı, çukur açıldı. Tarlaya çevrildi, bahçe yapıldı. İmara açıldı, yerleşime başlandı. Şimdi imar affı geliyor. Meraların ırzına geçenleri kanun temizliyor. Bakın geçtiğimiz ağustos ayında Tarım Bakanı Fakıbaba; “Biraz, 2 ay, 2.5 ay bana müsaade etsinler” dedi, “ben başarısızlığı hayatımda kabul etmeyen kişiyim” diye devam etti. Aylar geçti, et fiyatları daha da yükseldi. Koltuğundan inmedi. Neyse ki 2 ay sonra kendisi gidici!

* * *

Türkiye, dünyada en az et tüketen ülkeler arasında… Oysa dünya ikincisi sığır ithalatında. Geçen yıl 490 bin baş hayvan ithal edilmişti, bu yıl 500 bin baş daha sığır ithaline karar verildi. Türkiye'de yıllık kişi başı 25 kilo et tüketildiği açıklanıyor. Yalan! Tüketilen eti nüfusa bölünce kişi başı yıllık tüketim 14 kiloda kalıyor. Türkiye'ye ithalatta ikinci dedik… Birinci kim? Amerika… Tabii adamların porsiyonları yemek masasının yarısı olunca… Yılda 120 kilo et tüketiyorlar kişi başına. Ya Avrupa? Kişi başı 80 kilo et tüketiyor yılda. El âlem pirzolayı kemiksiz götürüyor, bize hayvanın kemiğini sıyırmak kalıyor. Dünyanın en az et tüketen ülkeleri arasında olduğun halde dünyada en çok et ithal eden iki ülkesinden biri olacaksın, sonra da ülkeyi nereden nereye getirdim diye nutuk atacaksın! Ülkede bu kadar çok koyun varken ithal koyunu ne yapacaksın?