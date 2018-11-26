Bizde krizin gerçeği var sendeki yalan!

Bu krizin “Türkiye'nin daha öncesinde yaşadığı ekonomik krizlerden farkı ne?” derseniz, krizin varlığının ülkeyi yönetenler tarafından kabul edilmemesidir hiç şüphesiz…

İşler kötü gittiğinde siyasetin gizli kutsal kitabı bize ne der?

Önce mağdur olduğunu söyle… Suçu başkalarına at, düşman yarat… Sonrasında bütün yapacağın, “çapkınların altın kuralını” uygulamak…

Nedir altın kural? “Yatakta bile basılsan, sonuna kadar inkâr et!” Böylece muhatabına istediğine inanma fırsatı verirsin. Kandırıldığını söylersin. Kendini affettirirsin.

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Onları salak yerine koymaktan çekinme. Gözlerinin içine baka baka konuş… “Ekonomi iyi yolda, aman kimse taş koymaya kalkmasın” deyip, bekle… Yerse…

Tam 16 yıldır kimler neler yedi… Artık hayvan terli… Terli terli yem yer mi?

Mediar Araştırma'nın “Ekonomik bir kriz içinde olduğumuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 77.86‘sı “evet” demiş. Kriz yok algısı yaratmak için tüm yandaş medya seferber olsa da demek millet hissetmiş.

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Bu algıyı yıkmak için önce dövizi geriletmek gerek. Sonra da faizleri indirmek… Lakin iş işten geçmiş… Son iki haftada 140'dan fazla firma konkordato ilan etti. Dolar düştü. Faiz indi. Peki, bu firmalar neden taklaya geldi? Faizleri arttır. Merkez Bankası'nı sok piyasalara… Piyasada para bırakma… Para piyasalarında işlem yaptırma… Teminat oranlarını arttır, döviz alanları sıkıştır. Kaldıraçlı işlemleri yasakla… Dövizi suni olarak bastır aşağıya…

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Emirle kredi faizleri düşüyor. Zira kredi verilmiyor… Olmayan kredi kağıt üzerinde düşünce ne fark ediyor? Bu araba kaça? 50 bin lira… Nefis fiyata… İyi de kalmadı be abla…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey; “Yüzde 25'lerin altına inen kredi faiz oranlarının gerilemeye devam edeceğini” belirtti. Tamam da bankalar kredi vermiyor ki! Yok, veriyor diyorsa ulaşsın bana, yüzde 25 ile kredi veren bankaya taahhüt ediyorum sınırsız müşteri bulacağıma…

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Faizler düşmez. Neden? Yakın zamanda en büyük borçlanıcı devlet olacak. Kimse para kazanmıyor ki, vergiyi nereden toplayacak? Yaptıkları bütçenin gelir hedefi tutmayacak. İki aya kalmaz avucunu açacak, borçlanma turuna çıkacak.

Bütçeden para harcamazsa seçimleri nasıl kazanacak? Hadi gelir kalemleri tutmayacak da, giderleri kısmak için kemerleri mi sıkacak? Saf olmayın!

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Daha geçen ay Yeni Ekonomi Programı adıyla açıklanan plana göre 2019 yılı sosyal harcamaları için ayrılan kaynak 62 milyar liraydı. Hazırlanan 2019 bütçesine bakıyoruz 103 milyar liraya çıkmış. Plandan 40 milyar lira şimdiden sapılmış!

Büyük bir aksilik çıkmazsa, Amerika veya Avrupa ile papaz olunmazsa bir süre daha böyle gider. Sonrasında rüzgârlar kuzeyden eser. Harcamalar iyice donar, ekonomi buz keser. Kutup ayısını şirin bulup sarılırsın. Hayvan kendine bir güzel ziyafet çeker.