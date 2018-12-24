Bu ihale SÖZCÜ’ye patlar!

Türk Telekom ihalesinden bahsediyorum. Hani şu, Türkiye'yi, cumhuriyet tarihinin en büyük kazığına oturttukları ihale… Görürsünüz sonunda suçlu ne bahçıvan ne şoför ne de uşak çıkacak. Belli ki ihale SÖZCÜ'ye kalacak.

Çıktılar, SÖZCÜ ve yazarlarını FETÖ'cülükle suçladılar. Çocukluğumdan beri tanıdığım SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ı da muhatap ettiler aynı suçlamalara…

Şimdi niye dâhil etmesinler ki, Türk Telekom'un ülkeye çıkardığı milyarlarca dolarlık faturaya?

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FETÖ'ye basında ilk “terör örgütüdür” diyen SÖZCÜ'ydü… Nitekim Türk Telekomu da defalarca yazdık, çizdik! Uyardık fakat dinletemedik.

Şirket hortumlanıyor diye bas bas bağırdık, vatan haini, dış güçlerin maşası ilan edildik! Haliyle suçlu yine bizdik!

O kadar aşikârdı ki işin bu raddeye geleceği… Türkiye'nin Türk Telekom özelleştirmesinden milyarlarca dolar zarar edeceği…

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Bu konu ile ilgili ilk yazımı 2008 yılında kaleme almışım. “İmtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom hisselerinin rehin, ipotek, teminat olarak kullanılabileceğine ilişkin hüküm yok! Birileri bir yolla izin vermiş olmalı ki kredi bulunabildi” demişim…

Sonra gitmişim, 2011 yılında; “Şirket demirbaşları, arsaları, binaları, taşınmazları cayır cayır sattı. Bırakın onları eldeki bakır kabloları bile sattı. Paraları kasaya attı. Kâr payı olarak dağıtıp kendi aldı” diye kelam etmişim!

Yıl 2012, yıl 2013, yıl 2014, yıl 2015, yıl 2016, yıl 2017, yıl 2018… İstisnasız her yıl yazmışım. Belli ki SÖZCÜ'yü ateşe atmışım!

Sana ne? Ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Düzenlerini kurmuşlar. Çomak sokup başına dert mi alacaksın? Akılsızlık işte!

Yazdık, çizdik, papağan kadar konuşulmadı. Ahmet Kural-Sıla kavgası kadar gündem olmadı. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz burada… Kimse umursamadı.

Adam 100 liralık alacağı için cinnet geçirip cinayet işliyor. Milyonlarca kişi 1-2 lira için pazarcıyla didişiyor. Diğer yanda ülkenin geleceği çalınıyor, millet bu durumu sineye çekiyor!

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Hani filmlerde 50-100 milyon dolarlık soygun için onca entrika çevirirler. Kelle koltukta koştururlar. Yazık valla… Hayal gücünden yoksun çapsızlar!

Bizde adamlar 7 milyar dolarlık soygunu tereyağından kıl çeker gibi yaptılar. Acaba senaryosu için kimden destek aldılar? Filmi çekilsin Oscar'ı rahat kaldırırlar.

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Herhangi bir medeni ülkede böyle bir şey olsa ortalık karışırdı. Türkiye, milyarlarca dolar dolandırılmış, koca ülke resmen tokatlanmış, ortada suçlu yok!

Peki, bunun hesabını kim soracak? Kimse sormayacak. Sorsa bile hesap veren çıkar mı? Muhtemelen yine SÖZCÜ davalık…

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Üniversitelerde okutulacak ders niteliğinde… Böyle soyguna çok az rastlanır tarihte… Gerçi bizim ülke bereketli bu konuda. Defalarca oldu aynısı… Hepsinde olay kapandı.

Şöyle anlatayım. On altı yıl üst üste iktidarda oturdu. Ülke ekonomisi dibe vurdu. Şimdi vatandaş çıkmış soruyor; “Soğan niye 5 lira oldu?” Onu da SÖZCÜ yaptı güzel kardeşim. Sen rahat uyu!