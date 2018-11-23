Yaz kızım: Baskın yapılan depolarda 50 ton göz yaşartıcı soğan, gaz yapımında kullanılan 4 ton fasulye, patlamaya hazır 6 ton mısır, çeşitli boy ve ebatlarda 2 ton uzun namlulu pırasa ele geçirildi.

Nitekim Cumhurbaşkanı, “Asla taviz yok. Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler” dedi.

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Özel zabıta birlikleri soğan depolarını bastı. Soğan deposunda soğan yakaladılar! Şeytanın aklına gelmezdi. Belli ki arkalarında cücük lobisi ve dış mihraklar var.

Zira zamanın Genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ün, Köşk'ten çıkıp “Kasaptaki ete soğan doğramam” demeci aslında bu operasyonun parolasıydı. Yoksa Cumhurbaşkanı kendisini kebap yoğurmak için çağırmadı.

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Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye yola çıktılar. Soğan depolarında sayım yapıyorlar. Yahu, sırf depolarda soğan bekletilebilsin diye devlet lisanslı depoculuk teşvikleri dağıttı.

Daha bu yılın başında, Tarım eski Bakanı Eşref Fakıbaba; “Depolar sayesinde üreticiler fiyat düşüşlerinden korunmuş olmakta hem de ileriki aylarda artan fiyatlardan yararlanmaktadır” demecini verdi. Belli ki suça teşvik etti.

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Ortada suç falan yok. Fiyat artışları üzerlerine yapışmasın diye günah keçisi arıyorlar. Adamlar pazara gidip hiç patates soğan almamışlar ki… Ellerindeki bütün soğanı tezgahlara mı dökecekler kış vakti?

Müşteri çıkıp satın almak istemiş de, “Satmayız” mı demiş bu depocular? Soğan yok desen, kaynıyor manav, çarşı, pazar… Sıkıntı, pahalı olması… O da hükümetin hatası…

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Her şeyin fiyatı artmış. Soğanı zararına mı versinler? Depolardakinin hepsini piyasaya sürseler… Fiyatı 2 liraya düşürseler… 2 ay sonra ellerindeki soğanı bitirecekler. Gidip ithal edecekler.

Ortada tekelleşme olmadıktan sonra kendi karar verir satacağı zamana… Serbest piyasa… İster satar, ister bekler. Zamanlamayı ayarlayamazsa zarar eder.

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Girişimciler risk alarak, ürünü piyasanın daha uygun olduğu şartlarda piyasaya sürmek için depolayabilir. Suç teşkil etmesi için işlenen fiilin “kamu adına acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olması” gerekir.

Depolara baskın yapılması tam bir tiyatro gösterisi… Amaç; “Bakın işte, pahalılık yok fırsatçılık var memlekette” düşüncesi ile milletin etkilenmesi. Stokçu depoculara ne oldu? Anlatsanıza… Ceza yazılan var mı aralarında? Yok!

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Venezuela'da hükümet fiyat istikrarı için gıda fiyatlarına el atmış ve üreticilerin artış yapmasını yasaklamıştı. Peki, üreticiler ne yaptı? Üretmeyi bıraktı.

Soğanın kilosu 2.5 liradan 5 liraya çıkınca depo depo soğan sayılıyor. Sayıştay raporları ortada… Adamlar devleti soyup soğana çeviriyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor.