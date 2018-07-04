Diriliş enflasyon

Enflasyon yüksek mi geldi? Durun daha ne gördünüz ki? Gelecek ay daha da kötü gelecek. Seçmen istikrara oy vermişti. Türkiye istikrarı görecek. Enflasyon istikrarlı bir şekilde yükselecek!

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Yıllık üretici fiyatları enflasyonu yüzde 23.71 açıklandı. Seçimlere girseydi bu yüzdeyle ana muhalefet partisiydi. CHP'nin oy oranını bir puan geçti. Yine de markette olan arkadaşlar kasaları terk etmesinler. Reyonları boş bulurlarsa fiyatları daha da yükseltecekler!

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Tüketici fiyatları enflasyonu da seçim barajını geçti. Yüzde 15,39'a yükseldi. Seçime katılsa açık ara üçüncü partiydi. Meclis'te en az 80 milletvekili ile temsil edilirdi! Kek ile püskevit koalisyonunun karşısına dikilirdi.

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Hâlâ nasıl iyimserlik pompalıyorlarsa; Enflasyon artışı kapıdaymış! Güzel kardeşim enflasyon kapıyı açmış, içeri dalmış, salona yayılmış, sigarasını yakmış, üstüne rahat bir şeyler almış. Hâlâ ne kapısından bahsediliyor? Adamlar ısrarla Türkiye şahlanacak diyor. Şahlanan belli…

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Beklerken kendine içecek soğuk bir şeyler hazırla… Daha fenası gelecek temmuz ayında… Cinsel istismarda bulunanlar için düşünülen kimyasal hadım cezası, ekonominin istismarında söz sahibi olanlar için uygulanamaz mı?

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Stor perde, varil, soba borusu ile ölçüleni bu… Enflasyon hesaplamasında ağırlığı gittikçe düşürülen gıda fiyatları coşmuş gidiyor. Enflasyon sepeti sağ olsun daha yüksek artışı frenliyor. Haliyle evcil hayvan aşı yaptırma ücreti de önemli…

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Asgari ücretle çalışıp 16 yıllık iktidardan memnun olanlara şöyle anlatayım. Kazandığınız para artmazken harcadığınız para artıyor. Alabileceğiniz ürünlerin sayısı azalıyor. Ekonomi yönetimi yüksek büyüme ile kafayı bozmuş haybeden kanal projelerine para yatırıyor. Parayı sizden çıkarıyor.

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Yurtdışından mal almadan üretemeyen, tüketerek büyüyen bir ülkede bankalara baskı yaparak faizleri ve enflasyonu kontrol edebileceğini zanneden birbirinden yetenekli yöneticilerimiz var.

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Zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla… Bunları da hep halktan sakla… Yanlış istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda… Sorsan, büyük oyunu bozuyorlar akıllarınca…

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Doğalgaz yüzde 20, tünel yüzde 40 ile içimizden geçti. Bunlar henüz hesap edilmedi. Ertelenen benzin zamları, seçim öncesi basılan milyarlarca lira karşılıksız para… Sahi hedef neydi? Yüzde 5 mi? Neremle gülsem bilemedim şimdi!