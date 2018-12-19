Duydum ki işsizmişsin!

İşsizlik rakamlarını noktalar, virgüller, yüzdeler ile açıklayınca istatistikten ibaret oluyor. Bir anlamı kalmıyor. Yüzde bilmem kaç deyince pek çok kişiye hiçbir şey ifade etmiyor.

İstikrar diyorlar ya, işsizlik yıllardır istikrarlı olarak artıyor. Millet işsiz güçsüz geçinmeye çalışıyor. Eylül ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik oranı yüzde 11.7 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 10.8 idi. Şimdi ne anladın bundan? İşsizlik artmış. Başka? Durum fena…

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Bir de şöyle anlatayım… Türkiye'de 81 milyon insan yaşıyor mu? Yaşıyor! Yaşlılar ile çoluk çocuğu hesaptan düşersek 61 milyon kişi çalışabilir durumda… Eyvallah…

O zaman işsizlik neye göre hesaplanıyor? İstatistik Kurumu diyor ki, “Bu 61 milyon çalışabilir kişiden sadece 32 milyon 810 bini çalışmak istiyor. Her isteyen de iş bulamıyor.”

İşsizseniz bile öyle sağda solda iş arayınca, “Ne iş olsa yaparım abi” deyince işsiz sayılmıyorsunuz. İlla devletin bir kurumuna başvurmanız gerekiyor.

Peki, resmi olarak kaç kişi çalışıyor? Yaklaşık 29 milyon kişi… Hesaba göre 81 milyon kişiye 29 milyon kişi bakıyor. Bu ne demek? Neredeyse 52 milyon kişi başkasının duacısı!

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Ya kadınlar? Ülkede yaşayan her 10 kadından sadece 3 tanesi işgücüne dahil… Memlekete bak! Sonra da bu ülke kalkınacak deniliyor! Oysa işgücünün yarısı çalışmıyor. İşin ilginci, milyonlarca vatandaşı işsizken insani destek adıyla “kardeşimizdir” ayağıyla milyonlarca mülteci Türkiye'de çalışıyor. Çıkar Türk'ü, al mülteciyi… Ne SGK ne vergi… Haliyle normal bir vatandaştan çok daha ucuza mal oluyor. Küçük ve orta ölçekli işverenler onları tercih ediyor.

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İşsizlik, büyüme, enflasyon gibi kritik verileri açıklayan İstatistik Kurumu'nun verileri şaibeli… Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür. Bu sayede kendisine duyulan güveni sürdürür.

Ya bizde? Kurum Bakan Berat Albayrak'a bağlandı. İnsanın istese de inanası kalmadı. İşsizliği kaç istiyorsun? Sen onu söyle. Gerisini onlar hallederler, sen merak etme.

İşsizlik rakamlarına bakıyorsun, diyor ki “Çalışanların yüzde 33.8'i kayıtsız. Her 3 kişiden 1'inin kaydı kuydu yok! Sahi kayıtsızsa nasıl sayıyorsun?

Haliyle kayıtdışı çalışanın kayıtlı çalışandan 3 kat fazla olduğu tarım sektöründe sayılarla oynayabildiğin kadar oyna, işsizlik oranını dilediğin gibi salla… Oh ne âlâ… Boş ver inanırlar nasıl olsa!