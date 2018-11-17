Ekonominin şimdiki hali ve geleceği…

Döviz düştü, faiz geriledi… Peki, ekonomi düzeldi mi? Yandaşlara bakarsan Türkiye çoktan uçuşa geçti. Aman alçaktan uçsunlar zira fena çakılacaklar.

BBC'ye göre en çok sahte haber yer alan medya Türkiye'de… Her gün başka bir müjde… Size hikâyeyi anlatayım, biraz içinizi karartayım.

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Önümüzdeki ay enflasyon iyi gelecek. Hazine borçlanmayı kıstı. Faizler geriledi. Para yok ki! Merkez Bankası TL'yi sıkıştırdı. Piyasada oyuncu oldu. Cayır cayır işlem yapıp TL'ye değer kazandırdı. Kamu bankaları da arkasına takıldı. Döviz suni olarak suyunu saldı.

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Amaç seçimlere kadar idare etmek, piyasaların kriz algısını geçici de olsa değiştirmek. Atı alıp Üsküdar'ı geçmek… Sonrasında zaten yıllar boyu istediğin gibi yönet. Kim kime hesap verecek?

Yapabilirler mi? Zor! Lakin bunların hepsi para politikalarının nimeti… Reel sektöre faydası yok ki! Zira arife tarif gerekmez. Ne yapılırsa yapılsın ekonomi öyle kolay düzelmez.

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Ne kadar daha idare eder? Bunlar görebileceğimiz en güzel günler. Gözlerimizdeki buğuyu silelim resme dikkat edelim.

Geçmişten farklı olarak ne yapıldı? Hangi ciddi tedbir alındı? Yeni Ekonomi Programı açıklandı, haftası dolmadan programdan sapıldı.

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Yıllardır harcayarak büyüyoruz, pek bir faydasını görmediğimiz gibi, son yıllarda buna bağlı olarak iç ve dış borçluluğumuz katlandı, gitti…

Eylül ayı itibarıyla bir yıl içerisinde vadesi gelecek her 100 dolarlık borcumuz karşılığında 72.5 dolar var kasada. Maliyetine bakmadan dış borç alacağız.

Yılın bitmesine daha iki ay varken, ekim ayı itibarıyla 62 milyar lira açık verdi bütçe… Vergi affı, İmar Barışı, bedelli askerlik gelirleri girdiği halde…

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Zira reel sektör acı çekmeye devam edecek. Siz şirketlerin yüzdüğüne bakmayın, onların çoğu yaşayan ölü, zombi…

Yüksek dış borçlu yerli firmalar, borç ödeme yükü nedeniyle zincirleme batma tehlikesiyle karşı karşıya… Kredi vadeleri geldikçe birer birer batacaklar.

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Geniş kesimlerin harcanabilir gelirleri iyice düşecek. Kim neyi satın alacak da şirketler para kazanacak? Satışlar gerileyince vergi gelirleri azalacak. Bütçe nereden gelir yaratacak?

Seçimi kazanabilmek için her türlü harcama yapılacak. Ulufeler dağıtılacak. Borçlar silinecek. Maaş zamları yapılacak. Hükümet sadece günü kurtaracak. Ya sonra ne olacak?

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Bankalar kredi veremiyor. Kredilerin battığı bile kabul edilmiyor. Nitekim bankacılar bunların geri dönmeyeceğini biliyor. İki ayrı bilanço ile yola devam ediyor. Haliyle yeni krediye kaynak ayırmıyor. Bankaların kredi vermediği bir ortamda neyin üretimi, ne satışı?

Çölde karınca yuvasının üzerine çıplak oturtulmuş bedevi gibi bizim ekonomi… Henüz güneş en tepeye yükselmedi.