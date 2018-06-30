Ekonomisi Türkiye’nin ruh ikizi!

Yıllardır doları baskı altında tutup acayip zenginleştik diye hava atıp durmadık mı? Durduk! Şimdi ne oldu da gözlerimiz doldu? İşler tersine mi döndü?

Dolar yıla 3.75 seviyesinden başladı. Gösterge faiz 13.36 seviyesindeydi. Dolar arttı, Merkez Bankası elindeki en kuvvetli silahı kullandı. Faizleri artırdı. İşe yaramadı!

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Normal şartlarda faizler artarken dolar durur, hatta düşer. Yüksek faizinden faydalanmak için dövizden TL'ye geçilir. Faizden kazanacağın parayı gözden çıkartıp dolar alırken iki kere düşünürsün.

Bugün dolar 4.55'in, gösterge faiz 19.25'in üzerinde… Sadece 7 ayda yaşanan bu tablo belli ki çok büyük hasarlara gebe…

Dolar bu kadar hızlı yükselirken borçluluğun düşmesini beklersin değil mi? Dışarıdan gelen mallar pahalandığı için en azından ithalatın düşer. Yok nerede? Türkiye'nin brüt dış borcu, son bir yılda 49 milyar dolar artarak 466.7 milyar dolara ulaştı!

Türkiye'ye benzeyen ekonomileri sıralayayım, siz haritada arayın! Gana, Moğolistan, Sri Lanka, Pakistan, Arjantin, Zambiya… Siz yabancı yatırımcı olsanız, paranızı yatırır mısınız?

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Artan dolar değil çakılan Türk Lirası! Gelişen piyasalar kategorisinde Arjantin'den sonra dolara karşı en kötü performans gösteren ikinci para birimi… Ha Arjantin ekonomisi, ha el bombasının pimi… Türkiye işte bu listenin ikincisi… Hiç değilse onların golcüsü Messi!

Arjantin'in ekonomisi olsun, insanları olsun bize çok benziyor. Bir onlar krizde, bir biz krizde… Bir onlar mucize yaratıyor, bir biz… Hapisler, kumpaslar, dış mihraklar derken ruh ikiziyiz!

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IMF, tarihinde ilk defa bir ülkeyi sahtekarlıkla suçladı… O da Arjantin… Ne yapmışlardı? IMF analistleri Arjantin'in enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerinde olduğunu söylerken, Arjantin Hükümeti'nin açıkladığı verilere göre bu rakam yüzde 11 civarındaydı…

Sadece enflasyon da değil… IMF, Arjantin'in büyüme rakamlarında da yalan söylediğini iddia etti. Şu bizim revize ettiğimiz büyüme rakamları ile birebir benzeşiyordu Arjantin'in ilan ettiği rakamlar.

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Arjantin'in doğal kaynakları çok zengin… 40 milyonluk nüfusunun ortalama eğitim düzeyi bizden yüksek… Futbolla yatıp kalkıyorlar…

Ülkede et ve tarım ürünleri, ihracatın ana kalemini oluşturuyor. Gelişmiş sanayi dalları da mevcut… Neredeyse bize yakın otomobil üretip, satıyorlar. Yalnız büyük bir hataları var. Çok kötü yönetiliyorlar.

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Arjantin sonunda IMF ile anlaştı. Krizi tetikleyen şartlar değil yönetim hataları… Düşünün bahanelerimiz bile aynıydı! Yönetenler; “Dış mihrakların bu oyununa gelmeyeceğiz” deyip duruyordu.

Aramızda tam 13.222 kilometre mesafe var. Peki, bu benzerlik nasıl oluyor? Hadi ateistler bunu da açıklayın!