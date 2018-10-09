Elektrik çarptı enayiyi!

Son elektrik faturam 202 lira… Sarayım olsa, ejder meyveli smoothie falan dağıtsam tamam da. Tüm aletler enerji tasarruflu, tüm lambalar led ampullüyken bu nasıl fatura?

Yüzde 9 zamlı fatura da henüz gelmedi! Bilemedim şimdi… Harcadığım elektrik 112 lira… Dağıtım bedeli 51 lira… Uçakla dağıtılsa bile, o kadar ödemezsin bilete…

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Gerisi enerji fonu, TRT payı, BTV ve hepsinin vergisi… Yani kullandığım çarpı iki… Ekonomideki şahlanışın ufak tefek kusurları bunlar, yoksa ekonomi gayet iyi!

Dağıtım bedelinin içerisinde kayıp-kaçak bedeli de var. Elektrikte kayıp-kaçak oranları hesaplanıyor. Bu bedel tüm abonelerin hesaplarına bölünerek yansıtılıyor.

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En çok kayıp kaçak oranının dağıtıcısı Dicle Elektrik açıklama yaptı. Altı şehirde 1 milyon 800 bin abonelerinin bulunduğunu, 90 bin sayacı güvenlik ve direnç nedeniyle okuyamadıklarını söyledi.

Ne güzel dünya! Benim sayacımı nasıl okuyorsun? Okutmasam gelip kesmeyecek misin? Kapıma dayanmayacak mısın? Bütün vatandaşlar eşit değil mi? Peki, onları neden kesmiyorsun? Elektrik vermeye devam ediyorsun?

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Bakın, bölgede açıklanan kayıp kaçak oranı yüzde 63'lerde… Okuyamadıklarını söyledikleri sayaç sayısı 90 bin… Bu sadece yüzde 5'i eder! Bu hesaba göre ya okuyamadığı sayaç sayısı 1 milyon 134 bin ya da bölgede hiç sayaç yok!

Deyiverse ya sayaçsız olan yerleri bilmiyoruz. Elektriği verdikçe veriyoruz. Bu nedenle faturayı sayacını okuyabildiklerimize geçiriyoruz! Tuttuğumuza ödetiyoruz.

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Türkiye'de, elektrikte havuz sistemi uygulandığı için kaçak elektrik faturası dürüst vatandaştan çıkıyor. Ka­çak elek­trik kul­la­nı­mı­nın yay­gın ol­du­ğu il­le­r­den tah­sil edi­le­me­yen her kuruş, bor­cu­nu tam öde­yen ül­ke ge­ne­lin­de­ki tüm abo­ne­le­ri etkiliyor.

Hiç kusura bakmayın ama sayaç okutmamanın terörden farkı ne? Şirketin bölgesindeki köylerde yıllardır elektrik var, kayıtlı abone yok!

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Bölgedeki her 10 kişiden 6'sı elektriği beleşe kullanıyor. Peki, niye kesilmiyor? Şirket için fark etmiyor! O faturasını ödeyen bizim gibi enayilerden cayır cayır tahsil ediyor.

Asgari ücretli vatandaş eşek gibi çalışsın, zar zor çocuklarına baksın, gerekirse aç yatsın… Elektrik borcunu bir hafta geciktirsin, hemen elektriği kesilsin. İlla kesme işlemi yapılacak. Bir sonraki ay 30 lira kesme-bağlama parası yapıştırılacak!

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Ülkenin her yerinde kaçak elektrik var. Zam gelmiş kimin umurunda? Ahıra klima takandan tut, sıcak su için kuyuya elektrikli karyola sarkıtana… Tamam, zam yapıyorsun ama adaleti sağlayamıyorsun. Sayaçlarını okutan bunca insanı zevk-i sefa içinde yüzüyor mu sanıyorsun?

Burası çok önemli, saat 21:00'de Halk TV'de konu ekonomi…