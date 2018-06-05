Enflasyonun başına gelenler!

Kasım 2002'de AKP iktidara geldi. Paşa paşa Kemal Derviş ve IMF'nin ekonomik programını aynen uygulamaya devam etti. Dün itibarıyla enflasyon AKP'nin başladığı yere geri geldi! Yıllık üretici fiyatları Ağustos 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hey gidi 2003 yılı… Sonraki 15 yıl Türkiye için zaman kaybı…

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Ülke sizce iyi mi yönetiliyor? Yahu ekonomi takla atıyor, bakanı çıkıp ancak “Ben bu kuru kabul etmiyorum” diyebiliyor. Tribünlere oynuyor. Sadece o mu? Ülkenin başına gelenler hepsinin yüzünden, ne istediler ülke ekonomisinden? Boşuna arama, bulamazsın kötüsünü. Bu daha başlangıç, toparlayamazsın yeniden.

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Emin olun mahalleden aklı başında 10 kişi toplasak, kahveden de iki üç dayı çağırsak, bakanlar kurulu kursak, hatta aklımıza eseni yapsak bile daha kötü yönetemeyiz! “Dört ile beşinci köprüyü aynı anda yapacağız” deriz, açarız ihale, al sana beşi bir yerde… Yazsın deftere… Cebimizden mi vereceğiz sanki? Sözleşmeye koyarız devlet garantisini sonra toplarsın vergisini… Çok mu zor?

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Üretici fiyatlarında yüzde 20 artış nedir arkadaş? Herhalde üreten de zararına satış yapmayacak. Maliyeti artıyorsa sevabına mı satacak? O da zam yapacak. Tüketicinin fiyatları daha da artacak! Ülkede zam yarışı başlayacak. Yaz aylarında bugünler bile aranacak!

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Enflasyonun yükselmesini açıklarken beklenenden fazla artış falan deniliyor ya, bu arkadaşlar Vietnam'da, Kore'de mi yaşıyorlar diye merak etmiyor değilim… Çarşıda, pazarda, markette biraz vakit geçiren herkes farkında… Bakmayın, açıklanan da enflasyonun üfelenmiş hali… Uyuyamazsın görsen gerçeği…

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Dünyada enflasyon yokken, bizde fiyatlar yüzde 20 artıyorsa bir de bundan sonrasını düşünün. Enflasyon elâlemde kedi, bize ejderha… Avrupa'da enflasyon bir türlü artmıyor, adamlar karalar bağlıyor. Amerika, “Her türlü önlemi aldık, bu enflasyon mutlaka artacak” diye algı yönetimi yapıyor. Japonlar enflasyonun gölgesini görünce bayramlıklarını giyiyor.

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Enflasyon bize gelince gazı köklüyor. O gelen aflar, vaatler, seçimde dağıtılan ulufeler var ya… Burnumuzdan çıkacak. 16 yıldır yönetip başa dönenler mi derde derman olacak? Hayır, “Enflasyon düştü” deseler sanki koşup mal alacaksın? Gelirin mi artıyor ki? Para nerede? Eee? O zaman çok da şey etme!

Neydi? Acemilik, çıraklık ve ustalık… Şimdi de başkanlık… Sırada ne var? Bataklık!