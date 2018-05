Erişimi engellenen ihale!

Hani, evvel zaman içinde, Adana'da CHP milletvekili, seçim öncesi, Adana'daki seçmenlere mektup göndermişti. Yaklaşık 1.2 milyon liralık masraf etmişti. İstifası istenmişti. Yine böyle bir durum söz konusu mu diye araştırıyordum. Ne umdum? Ne buldum?

PTT ile ilgili sayfaları internette tıklıyorum; “Burada yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir” uyarısı çıkıp duruyor. Haliyle insan merak ediyor. Neymiş bu bilinmemesi istenen haber? Araştırınca karşıma çıkıyor CHP Milletvekili Atilla Sertel.

* * *

TBMM'nin tutanakları haliyle erişim engellemeye takılmıyor. Nedense diğer kaynakların hepsine “erişim engelleme” gelmiş. Tutanaklarda Atilla Sertel'in iddiaları çok vahim…

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in oğlu Burak Görmez'in ortak olduğu şirket hakkında… Hani Erdoğan'ın zırhlı Mercedes tahsis ettiği, kullanmayacağım dediği halde görev sonuna kadar binen, camide içki içenler iddiasına “yaşananları an be an izledim” diyen Diyanet başkanı… Neyi izledi acaba?

* * *

İddiayı Atilla Sertel dile getiriyor; “İhale için hesaplanan miktar 23.500 kamera ve bedeli de 61 milyon liraydı. Daha sonra kamera adedi 20.825'e düştü ama maliyet 70 milyon 150 bin liraya yükseldi. PTT bu ihaleyi açık olarak yapsa, yüzde 20-30 kırım olur, 35-38 milyon liraya düşerdi. Aslında ihaleyi STM firması alıyor, lakin Niti firmasına yüzde 5 komisyon karşılığı devrediyor. STM çivi bile çakmadan 42 milyon ön ödeme alıyor. Dışarıdan gelecek her türlü mamulü de yine PTT üstleniyor. Bu sayede ihale 70 değil, 80 milyona verilmiş oluyor.”

* * *

Sertel devam ediyor; “Bu Niti firması kime aittir diye baktık, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in oğlu Burak Görmez çıktı” demez mi… Ben şok tabii!

CHP Milletvekili Atilla Sertel susmuyor; “Sonradan birtakım özel şartname ve cihazların garanti süreleri de beş yıldan üç yıla indiriliyor; iki yılda çıkacak arızalar kapsam dışına bırakılıyor. Özetlemek gerekirse, 35 milyon gibi bir rakama mal edilebilecek bir ihale toplamda 100 milyona verilmiş oluyor” diye bağlıyor. Bakın, bu çok ayıp bir şey yani… İnsanlar ticaret yapabilir… Neyse…

* * *

Acaba neden bu haberin erişimi neredeyse internette engelleniyor? Atilla Sertel daha önce de 26 binden fazla çalışanı bulunan ve yıllık geliri 3 milyardan fazla olan PTT hakkında yolsuzluk iddialarında bulunmuş. PTT'de genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere belirli kadrolara tahsis edilen tören, temsil ve ağırlama giderlerinin kişisel harcamalarda kullanıldığını iddia etmiş. Ona bile yasaklama gelmemiş. Ayna gibi çıkıyor internette…

Daha neler var PTT'de… İhaleden yalnızca bir gün önce kurulan şirket 19 milyonluk ihale alıyor. Ona da yasak yok, internette arasan hemen bulunuyor. Yasaklanmasa konuyla ilgilenmeyeceğim bile. Görünmüyor mu böyle?