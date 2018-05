Et, balık, kelle… Bunlar yenir elle…

‘Eşim kırmızı eti 29 TL'den alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin' dedi Tarım Bakanı… Nasıl da biliyor etin gerçek fiyatını… Bakanın et dediği de kıyma… Yarısı yağ… Almanya'da kilosu 18 lira… Git bugün mezbahaya, dana karkasın kilosu 28 lira… Artık 29 liralık kıymada et oranı ne kadarsa? İçinde kıkırdaktan sinire ne varsa makinede çekince, rengi bile dönmüyor pembeye… İnsan bu ete kırmızı derken şüpheye düşüyor haliyle…

* * *

Araştırmacı gazeteciyim sonuçta… Gittim, baktım satılan yere… Kuzu kuşbaşı 500 gram, fiyatı 27.90… Nerede bizim kilosu 31 liradan kuşbaşı? Sordum; Sabah varmış, şimdi kalmamış!

Yanımdaki teyze konuya girdi, aşağıdaki lokanta hepsini kapatmış. Kendisi daha önce almış, yarısı yağmış. Yiyememiş atmış. Hayır, daha önce de kıyma almış. Makarna yapmış, yağ koymaya gerek kalmamış. Biraz araba balatası gibi kokuyormuş ama o fena olmamış.

* * *

Ortada et yok, muhabbeti var. Et de bildiğin temel gıda maddesi……Afrika mı burası? Dünyanın kaç ülkesinde gazeteciler çağırılıp “Halkımızı etle buluşturuyoruz” diye açıklama yapılır? Halk ile et ilişkisi görücü usulüne bağlanır…

Et bulamayan ciğer, böbrek, yürek, işkembe, kelle tüketiyor. Talebe yetişilmiyor. Ciğerin fiyatı eti geçti. Yiyene bildiğin zengin gözüyle bakılıyor. Sahi Bakan, 15 liraya ithal ettiği etin en ucuz kısmını 29 liraya satınca teşekkür mü bekliyor?

* * *

Hadi sığır, koyun pahalı… Bana anlatsanıza balığı… Avrupa'da kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi 24 kilo… Türkiye'de 7 kilo… Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da durum tam bir kepazelik… Kişi başı yıllık tüketim yarım kiloya kadar düşüyor. Balık görseler yılan sanacaklar, sarılacaklar. Neden? Çünkü bu ülkede balık da pahalı! Geliri Türk insanının iki hatta üç katı olan Yunanistan, İtalya, İspanya'da balık, Türkiye'nin yarı fiyatına tezgahlarda…

* * *

Milyonlarca insanımız tarlalarda çalışırken, balıkçılıkla hepi topu 55 bin kişi uğraşıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, 8.333 km'lik kıyı şeridi ve 177.714 km uzunluğundaki nehirleri var. Balık nerede? Yok!

Balıkçılık ülkesi olarak bilinen Norveç'in ise balıkçı tekne sayısı sadece 6 bin 400… Bizde kaç tekne var? Yaklaşık 17 bin! Demek iş teknede değil, teknikte…

* * *

Adamların nüfusu 5 milyon, 143 ülkeye balık satıyorlar. Her yıl dünyaya 1 milyon ton somon yolluyorlar. Sadece somondan yılda 8 milyar Euro'yu cebe indiriyorlar.

Acaba bakan beyin eşi balığı kaç liradan, nereden alıyor? Kızartma, buğulama, ızgara? Neyi tercih ediyor? Hayır, bunları bilelim… 2 gün sonra “senin problemin” demesin! O kadar para bayıldıktan sonra bir fotoğraf çektirmeden yiyemezsin!