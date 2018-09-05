Fakirliğin resmini yapar mısın Abidin?

Seksen bir milyonluk ülkede ağustos ayında 26 bin 976 otomobil satılmış. Geçen yıl satılanın yarısı… İyi dedikleri ekonominin alametifarikası… Abidin, fakirliğin resmini yapar mı?

Bence bu havada iyi bile satılmış. Satılanın çoğunu filo kiralama şirketleri almış. Lakin iki dev filo kiralama şirketi topu atmış!

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Yüz bin liranın altında elle tutulur sıfır otomobil kalmadı. Kredi faizleri de arttı. Vatandaş için otomobil almak çok uzaklarda kaldı. Sahi bunlar yolları kimin için yaptı?

Amerikalı bir vatandaşın bizim beş katımız kazanıp 15 bin dolar verdiği arabaya biz 150 bin lira veriyorsak tabii ki bu satışlar düşer.

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Geçen yıl Türkiye'de satılan her 100 otomobilden sadece 30'u Türkiye'de üretildi. Satılan sayısı 220 bini geçmedi. Satılanların çoğu zaten ithaldi. Döviz artışı ile satışlar bıçak gibi kesildi.

Döviz fiyatları coşmadan önce bile satışlarda son iki yılda yüzde 17'lik düşüş vardı. Şimdi bu düşüş katladı. İki-üç yıllık otomobillerin ikinci el fiyatları, geçen yılın sıfır fiyatlarını yakaladı.

Çok uyanıklar ya… Bütçe açık verdi, Hazine'ye para lazım… Mart ayında ÖTV artışı yapıştırdılar otomobile… Kısa vadede gelirler arttı. Sonra ne oldu? Satışlar yarı yarıya geriledi. Hadi toplasana beklediğin geliri!

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Otomotiv de en büyük ihracat kalemimiz. Geçen yıl 25.5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yaptık. İyi de bu ihracatı yapabilmek için 16.6 milyar dolarlık ara malı ithal ettik!

Yine de 8.9 milyar dolar kardayız gibi görünüyor değil mi? Değil güzel kardeşim! Otomotiv deyince 21 milyar dolarlık da taşıt ithal etmişiz. Sektör bazında yine 12 milyar dolar eksideyiz! Belki bu yıl artıya geçeriz.

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Gözünü kararttın, parayı gözden çıkardın. Önce ÖTV, KDV, MTV, ÖTV'nin KDV'si, tescil, harç, TRT payı ödeyip araba mı alacaksın? Gümrük girişi 100.000 lira olan araca 350 bin lira bayılacaksın. Hadi aldın… Bitti mi?

Trafik sigortası yaptıracaksın, kasko yaptıracaksın, her yıl iki kere motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksin, muayene ücreti vereceksin.

Yol yaptım parası, yap-işlet köprüsü parası, 25 yıl sonra devredilecek tünelin parası, park parası… Kış geldi kış lastiği, bakımı, aküsü, yağı derken… Cepte benzin alacak paran kalmayacak.

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Önceki gün benzine yine zam geldi. Gelen zamlar pompaya yansımış olsaydı benzinin fiyatı 7 TL'yi aşacaktı. Nereye kadar zam yapmadan idare edecekler ki? Otomobil değil dipsiz kuyu sanki!

Sorsan yandaşa; Trafik azaldı, tasarruf arttı diyecek sana… Toplu taşıma gelişti, zehirli gaz salınımı azaldı. Hava kirlenmedi, spor ve sağlıklı yaşam arttı, ömür uzadı. Mutlu ol yani, iyi ki fiyatlar zamlandı.