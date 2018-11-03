Türkiye ekonomisini derinden etkileyecek son yılların en önemli toplantısının sonuçlarını farklı bir heyecanla bekledim. “FİKKO, FİKKO neymiş bu FİKKO” desin istedim.

Önceleri FİK vardı. FİK dediğin; Finansal İstikrar Komitesi'nin kısaltması… Yeni dönemi vurgulamak için adı “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” konuldu, kısaltması FİKKO oldu.

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Lakin ülkede finansal istikrar ve kalkınma yokken komitenin kısaltması cuk oturdu. Bu ismi sen, ben koysak, yasadışı örgüt propagandası yapmaktan içeri atarlardı, 2 yıl iddianame yazmazlardı.

İsim çok önemli… Aynı yapısal reform gibi… FİK toplantısının adının FİKKO olarak değiştirildiği gün tavuklar çift sarılı yumurtladı, koyunlar ikiz doğurdu, küsler barıştı, aşıklar kavuştu…

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İlk FİKKO toplantısı öncesi heyecan doruktaydı. “Arkadaşlar kriz kapıda, kayınpeder fena sıkıştırıyor, Berat daha hızlı derle toparla” temalı toplantı öncesi nefesler tutuldu.

Toplantı yapıldı, bitti. Açıklama beklendi. Beklenen açıklama gelmedi. Herkes gitti. Acaba FİKKO toplantısında “çok da fifi” mi denilmişti? Neyse ki sonradan yazılı açıklama medyaya geçildi.

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Açıklamada “nasıl muhteşem bir toplantı” olduğu yazılmadığı için yandaş medya ne yapacağını şaşırdı. Olduğu gibi açıklamayı yayımladı. Bu sefer “müjde” manşetleri atılamadı!

Muhtemelen toplantıda çeşitli öneriler masaya yatırıldı. Para olmadığı için isteseler de bir şey yapamayacakları anlaşıldı. Hiç yok değil ama ancak saraya yetecek kadar para olduğu anlatıldı.

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“Durumun vahametini hemen söylemeyelim, biraz krizin soğumasını bekleyelim sonra alıştıra alıştıra söyleriz” kararı alındı.

Zira yazılı açıklamada; “Makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm ve alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir” denildi. İlk FİKKO toplantısı böylece nihayete erdi.

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İsmine de çok takılmamak gerek! Bu arkadaşlar Ordu-Giresun Havaalanı'na, “ORGİ Havaalanı” demişti. Yurtdışından gelen şaşırtıcı talep üzerine sebepleri incelendi. Talebin isimle ilgili olduğu öğrenildi. Neyse ki bir rezalet çıkmadan havaalanının adı değiştirildi.

Demem o ki, ilk FİKKO toplantısında aradığım lezzeti bulamadım. Tek tesellim Sanayide İstikrar ve Kalkınma Komitesi için toplanmamış olmaları.