Hani verdiğin sözler hani projelerin nerede?

Başkan'ın 100 günü kapsayan eylem planını açıklamasının üzerinden tam 90 gün geçti. Ülkeyi 5843 gün yönetti. Bir anda önemli ve öncelikli gördüğü projelerle 100 günde ülkeyi düze çıkartacağını iddia etti. Sahi hani yeni sistem “hız” demekti? Projelerden hangisi bitti?

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Konuşmanın sonunda; “İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır süt” demişti. İşimizi Allah'a havale etmişti. Hadi biz alıştık da zavallı tekenin süt işi hâlâ biraz karışık…

Bakanlıklar 46 milyar liralık bütçeyle 400 projeyi hayata geçirecekti. Kaç lira harcandı? Hangileri yapıldı? Sizce 10 gün sonra bu sözleri hatırlarlar mı? Bu planlardan medet uman var mıydı?

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İlk hedefleri arasında enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların artırılması, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi, israfla mücadele edilmesi söz konusuydu.

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Enflasyon yüzde 24'e çıktı! O bile çift sayı. Düşürülmesi için zabıta görevlendirildi. Bırakın tasarrufları artırmayı milletin yastık altı tasarrufları da gitti. İsrafla mücadele kapsamında Saray'da 1108 yeni personel işe girdi. Çalışan sayısı 2374'e yükseldi.

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Yüz günlük planın yıldızı, Uzay Ajansı'ydı… Oysa her kuşu tutmuştuk bir leylek kalmıştı. Ajans yetmemiş yanında “uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezi” gibi bir şey daha tasarlanmıştı. Hem uzay, hem optik… Hâlâ bir teleskop alamadık mı?

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Çok önemli devrim niteliğinde başka bir icraat; Muş Havalimanı'nın adı Sultan Alparslan Havalimanı olarak değiştirilecekti. Demek tabelacının işi bitmedi. Aynı benim badanacı gibi… Nasıl bir ailesi varsa üç ay içerisinde 6-7 akrabasının cenazesine gitti, bir türlü gelemedi.

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İnşaatın çökeceğini ön göremedi. “İstanbul'a kanal açılacak. Butik şehirler kurulacak. Şehirler dikey değil yatay mimari olacak. Kamuya ait atıl araziler ekonomiye kazandırılacak” vaatlerini verdi.

“Yaklaşık 16 bin konut ve işyerinin temeli atılacak. Eski statlar yıkılıp millet bahçesi yapılacak. Dokuz yeni stadın inşaatına başlanacak” diye devam etti. 90 günü bitti.

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Yargıda hedef süre uygulamasına geçilecekti. Yargılama süresi kısalacaktı. Galiba sadece Amerikalı rahip için adım atıldı! Musul ve Basra konsoloslukları yeniden işler hale gelecekti. Nasip değilmiş demek ki!

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Emlak Bankası yeniden faaliyete geçecekti. Silikon Vadisi benzeri bilişim vadisi kurulacaktı. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri falan filan…

Neyse ki daha 10 gün var.