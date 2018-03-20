Havalimanı değil, zarar planı!

Üçüncü havalimanının 29 Ekim 2018' de açılması planlanıyor. İnternete girdim dört ay sonraya, 8 Mart 2019 İstanbul-Londra uçak bileti baktım. Gayet güzel de satıyorlar! Kalkış; Atatürk Havalimanı yazıyor. Herhalde üçüncü havalimanı biletlerini gidip de Yeşilköy diye satmıyorlardır! Belli ki THY'nin taşınması çabuk ve ucuz olmayacak.

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Zira Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV'ın da Ocak 2021'e kadar işletme hakkı var. Yine de ivedi olarak bitmeli. Seçimlere yetişmeli. O arsaya AVM dikilmeli… Millet uçağa binmek için Taksim'den 50 kilometre yol kat etmeli, anasının nikâhına gitmeli. Atatürk Havalimanı kapanacak, geriye Sabiha Gökçen ve üçüncü kalacak. Üçüncü açıldıktan bir süre sonra İstanbul'un ikinci havalimanı statüsüne inecek. Anlaşma gereği İstanbul'a uzun yıllar yeni havalimanı da yapılamayacak.

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Londra'da neden 4 havalimanı var diye düşündünüz mü? Atatürk Havalimanı'na yeni pist ve orta ölçekli üçüncü havalimanı ile uzun yıllar için çözeceğimiz sorunu, sıfırdan bir havalimanı yaparak halletmeye çalışıyoruz. Niye? “Dünyanın en büyük havalimanı bizde olsun” diye…

Parayı verdikten sonra 300 milyon kişilik de yaparsın. İyi de Türkiye ve ihaleyi alan firmalar bunu kendi kaynakları ile yapmıyor ki! Milyarlarca dolar borç alındı, şimdiden faizi ikiye katlandı. Döviz artıkça yükü de artacak. Ülke için hiç de hayırlı olmayacak.

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Üçüncü havalimanını açmak için milyarlarca dolar değerindeki Atatürk Havalimanı boşa çıkacak. Oraya yapılan yatırımlar çöp olacak. Daha büyük olunca daha çok uçak inmeyecek. Daha fazla yolcu binmeyecek. Aynı hasılat toplanacak.

2017 yılında Atatürk Havalimanı'nı 64 milyon kişi kullanmış. Daha 90 milyona bile çok varken ne yapacaksın da yolcu sayısını 150 milyona çıkartacaksın? Hadi çıktı diyelim. Trafik malum, onları şehre nasıl taşıyacaksın?

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Bakın, Türkiye'de bulunan 55 havalimanından 45'i zarar ediyor. Nüfusu 90 bin kişi olan Bayburt'a toplamda 285 milyon liralık yeni havalimanı yapılıyor. İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde 700 bin kişi yaşıyor.

AVM'ye girsen bir saatte çıkamazsın, yarım saatte bütün Bayburt'u yürüyerek turlarsın. Komşu olduğu üç il, Trabzon, Erzurum, Erzincan'da havaalanı var. Bırak kendini amorti etmeyi, yıllık bakım masraflarını bile karşılayamayacağı aşikâr! Yatırım değil safi zarar…

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Türkiye'nin en büyük dördüncü havalimanı; Zafer Havalimanı… Türkiye'nin 4'üncü büyük havalimanını Kütahya'ya yapmayı akıl eden zihniyet yıllardır sinek avlıyor. Zarar üstüne zarar yazıyor.

Sonra da niye yeni vergiler konuluyor, zamların sonu gelmiyor? Sen hesapla güzel kardeşim. Boş yere bu kadar parayı kim harcıyor?