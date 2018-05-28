Her şeyi vatandaş yapsın!

Erdoğan; “Faiz lobisi üzerimize yükleniyor, boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalarsınız” diyerek fena abandı… Lakin Merkez Bankası faizleri bir ay içerisinde 375 baz puan artırdı. Daha ne olsun, varsa faiz lobisi kesin zafere ulaştı.

“Yastığının altında doları, Eurosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın” diye devam etti Erdoğan… Bu iş yastık altındaki doları satmakla düzelecekse Merkez Bankası satsın elindeki dolarları… Merkez niye satmıyor? İşe yaramayacağını biliyor!

Yerli ve milli kardeşlerinde hâlâ dolar ve Euro olması ayrı mesele… Satmamışlar mıydı daha önce? Büyük oyunu vatandaş bozacak, doları vatandaş satacak, tankı vatandaş durduracak, darbeyi vatandaş önleyecek, vatandaş iki kişiyi daha işe alacak… Sahi Hükümet ne yapacak?

TRT KAPANSIN, PARA CEBİMİZDE KALSIN!

TRT'den Şampiyonlar Ligi finalini izliyorum. Önce ses, sonra görüntü geliyor. Senkron tutmuyor. Spiker şut diyor, iki saniye sonra oyuncu şutu çekiyor. Kurum sözde otuz yıldır maç yayınlıyor! Liyakatle değil, kartvizitle niteliksiz adam alırsan bu kadar oluyor!

Meral Akşener; “TRT'yi satacağım parasını size vereceğim” dedi… Kimseye vermesin, direkt kapatsın. Malını mülkünü satsın. Parayı bütçeye gelir yazsın. Hiç değilse ödediğimiz elektrik parası TRT payından tut, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar hatta duşa kabin bandrol ücreti cebimizde kalsın.

TRT sabah akşam AKP propagandası yapıyor. Seyredeni olmadığı için fazla işe yaramıyor. Zira AKP'nin onca yandaş kanalı varken TRT'nin esamesi okunmuyor. Peki, TRT parayı ne yapıyor? Dışarıdan yandaşa program yaptırıyor. Son 10 yıl içinde TRT 3 bin 455 adet dış yapım satın almış. Sahi 7000 personeli ne iş yapmış?

İSRAFI İFTARDA ARAMA!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hilton'da 1500 kişilik bakanlık personeline toplam 150 bin liralık iftar vermiş. Çok sıkı ekonomi ve tasarruf tedbirleri alacağız diyordu geçen gün Mehmet Şimşek… Belli ki bakanlık seçim öncesi itibardan tasarruf etmemiş!

Siz de Diyanet gibi lüks ve israftan kaçınılması gerektiğini söyleyecekseniz, kamunun 110 bin 131 adet aracı var. Sadece “bir tanesi” Bakan'ın verdiği yemeğe gitmiş! Esas israf Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi ülkenin en işlevsiz bakanlıklardan birinin 1500 çalışanı olması!

DIŞ MİHRAK YOLCUSU KALMASIN!

Mehmet Şimşek demişken… Merkez Başkanı Çetinkaya ile birlikte bugün Londra'ya gidecekmiş… İyi de bugün Bank Holiday, dış mihrakların piyasalar kapalı. Aman kendinizi alışverişe kaptırmasınlar, sterlin 6.36… Daha geçen hafta oradaydılar. Şimdi neden tekrar gidiyorlar?

Kaz yanmasın diye çevirecekler! Yapısal reformlar, normalleşmeden bahsedecekler. Dış mihraklardan para isteyecekler. Erdoğan'ın, Merkez Bankası bağımsız olamaz ve faiz sebep enflasyon neticedir gafını onaracaklar! Onlar anlatacak, yatırımcılar yine inanmayacak, bön bön bakacak! Başka ne olacak?