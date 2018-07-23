Kasımda şaşıracaksınız İran faturasına!

Suçu yok aslında sonbaharın, düşesi varmış zaten yaprağın. Türkiye ekonomisi de yaprak gibi kasım ayına kadar ağaçta sallanır, buldu mu bahaneyi toprağa yapışır.

Bahane İran… Amerika, İran'a ambargoların şahını koyuyor. Takvimler 4 Kasım'ı gösterdiğinde dans başlıyor. Bizim Bank Asya muhabbeti gibi… Bırakın çalışanı, elektrik faturasını yatıran bile kara listeye alınıyor.

* * *

Biraz başa dönelim… İran, İsrail'in aradığı hikayeyi altın tepside sundu. Nükleer silaha sahip olacağım diye tutturdu. Bomba için zenginleştirilmiş uranyumu üretmeye başladı. Sorana, “elektrik” için diyorlardı. Petrol ve doğalgaz yataklarının üzerine olan bir ülkenin elektrik üretimi için nükleer santral kurması kimseye mantıklı gelmedi.

* * *

Ambargolar, ticari yasaklar, transfer engellemeleri, İran ekonomisini bitme noktasına getirdi. Uranyum zenginleştikçe halk fakirleşti. Mecburen İran teslim bayrağını çekti. Anlaşmaya karar verdi.

Amerika'da Obama gitti, yerine Trump Başkan geldi. İsrail aşkı depreşti. İşi kişiselleştirdi. Tek niyeti İsrail'in güvenliğiydi… “Kralını tanımam” dedi. Anlaşmayı iptal etti!

* * *

İyi de İran, Türkiye'nin en büyük petrol sağlayıcılarından biri… Adamlar 2017 yılında bize 11.5 milyon ton petrol ihraç etti. Bu miktar tüm petrol talebimizin yüzde 27'sine denk geliyor.

Üstüne üstlük ödemede vade yapıyor, piyasadan daha ucuza satıyor, karşılığında mal kabul ediyor. Her ne kadar “Yaptırımlar bizi bağlamaz” bile desek, fena bağlayacak! Reza Zarrab olayından Amerika iyi ders çıkarmış. Bu sefer işi sıkı tutuyor.

* * *

Amerika'dan terörün finansmanından sorumlu bir heyet, “Vay efendim ben duymadım, yok ben bilmiyordum, valla haberim yoktu” diyen kalmaması için 4 gündür Ankara'yı turluyor. Tek tek neler yapacaklarını anlatıyor.

Sek sek basarak, bade süzerek belli ki kazık yine bize girecek! Sonuçta İran'la 560 kilometre sınırımız var. Bu büyük pazarın kapısı büyük ölçüde kapanacak.

* * *

Karara uymayan firmalar, Amerika'nın finansal yaptırımları ile karşı karşıya kalacak. Oldu da bir firma yaptırım listesine girdi. Dünya para transferinin kontrolü Amerika'da… Firma hiçbir banka ile çalışamayacak. Maaşları bile yatıramayacak.

Çalışacak banka bulursa, bu sefer o banka dünyadan soyutlanacak. Yaşam hakkı tanınmayacak. Trump bu işle şahsen ilgileniyor.

* * *

Ne yapar? Çin'e 200 milyar dolarlık vergi koyan Amerika, İran ile iş yapan şirketlere ters smaç basar! Hani Erdoğan, TÜSİAD'a, “Taraf olmayan bertaraf olur” demişti ya… Amerika da aynen onu diyecek!

Hazan mevsiminde Amerika'nın Türkiye aşkı alevlenecek. “Siz olmadan bu ambargonun tadı çıkmıyor” diye önce ufaktan bizi tehdit edecek. Rüzgar illa Türkiye ekonomisi aleyhine esecek. Piyasalar bu durumdan kötü etkilenecek.