Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, geçen yıl ülke yüzde 7.4 büyüdü tek başına… Birader, Türkiye bu kadar büyüyorken sende kıpırdama yok mu? Hatayı kendinde ara… Biz hepimiz, çok iyiyiz valla!

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Gerçekten hissetmiyor musun büyümeyi? Tıpkı mülteciler gibi… Büyüme açıklanırken televizyonda, alttan yazı geçiyordu anlayana; “İzmir açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 483 yabancı uyruklu yakalandı!” Kimse onlara Türkiye'nin büyüme rakamından bahsetmedi mi? Niye kaçıyorlar sanki?

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Sahi, ekonomi büyüyor da ne tarafa doğru büyüyor? Kişi başı düşen gelir; 2016'da 10.807 dolardan, 2017'de 10.597 dolara gerilemiş. Önceki yıl 863 milyar dolar olan milli hâsıla, geçen yıl 851 milyar dolara düşmüş. Türkiye yüzde 7.4 oranında büyümüş ama vatandaşları fakirleşip, küçülmüş!

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Kişi başı 10.597 dolar nedir yahu? Dört kişilik bir haneye yılda 170 bin lira para mı giriyor? Bunları yersen büyürsün tabii! Ne söyleseler yiyen millete yüzde 7.4 büyüme az bile… Kaç büyümek istiyorsun? Seni kaç büyüme kurtarır? Onu söyle. Gerisini halledilir İstatistik Kurumu'nun izniyle…

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İsteyerek veya istemeyerek, büyümeyi açıklayan Kurum'un ölçüm şablonu tamamen yanlış… Diyorsun ki Kurum'a; “Bu büyümeyi geçen yıl değiştirdiğin yöntemle hesaplıyorsun. Bize bir de eski yöntemle kaç büyüdüğümüz söyle de karşılaştırma yapalım.“ Açıklayamıyor!

Kime büyüyor bu ekonomi demeyelim, hadi açıklanan verileri doğru kabul edelim. Güzel kardeşim gelirimiz yüzde 7.4 arttı. Tamam da enflasyon cebimizden yüzde 12 çaldı. Ne anladık o zaman biz bu büyümeden? Siz hiç mi alışveriş yapmıyorsunuz? Geçen yıldan daha fazlasını alabiliyor musunuz?

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İktidarın ekonomide tek tutunduğu dal açıklanan bu büyüme rakamları… İnananı da var yani… Son dokuz yılın faiz rekoru kırılmışken, büyüyebilir mi bu ülke gerçekten? Yükselen faizler ve enflasyon, adeta uçuşa geçen cari açık ve bütçe açığı, zayıflayan Türk Lirası… Hepsi kulak arkası!

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Siz hiç büyümesi hızlanırken işsizliği yükselen bir ekonomi gördünüz mü? Büyüme eğer böyle devam ederse at koşarken çatlayacak. Enflasyon durdurulamayacak. Faizler 20'leri zorlayacak. Cari açık sürdürülemez düzeyi bile aşacak. Bütçe açığı rahmet okutacak.

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Geçen yıl dopingi basmışsın, üstüne Kredi Garanti Fonu ile batacak şirketlere para pompalamışsın, vergileri toplamamışsın, teşvikleri dağıtmışsın… Motoru yakacaksın!

Bu yıl ne yapıyorsun? Destek müptelası olan “piyasaları rahatlatmak” için 128 milyar liralık teşvik açıklıyorsun. Demek yüzde 7.4 büyüdüğüne sen bile inanmıyorsun! Ülkede bir şeylerin büyüdüğü kesin de… Acaba büyüyen ne?