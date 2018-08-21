Konut fiyatları artmazsa ne olacak zarara?

Büyük bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı; “Kaba bir hesapla, bugün konut alan yüzde 50'lik bir indirimle ev sahibi oluyor. Şunu net olarak söyleyebilirim; 2019'da şu an gördüğünüz bu fiyatlar resmen hayal olacak” diye demeç verdi. Yüzde 50 indirimli ne demek? 100 liralık ev 50 liraya satılıyor demek. Yani fiyatlar 2019 yılında iki kat artacak, 50 liradan 100 liraya çıkacak. Ev alırsanız yüzde 100 temiz kazanacaksınız demek!

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Bu yatırım tavsiyesi mi? Yoksa dilin kemiği yok hadisesi mi? Sağolsun. kendisinden çok milletini düşünüyor. Madem piyasaya bu kadar güveniyor, beklesin bir yıl, fiyatlar katlasın ikiye, satsın öyle…Bu ne rahatlık? Güvenip alsan, para kazanamazsan, kendisi zararı karşılayacak mı? Bu önerisi yatırım danışmanlığı kapsamında sayılacak mı?

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Size şöyle anlatayım; Türk Lirası yılbaşından beri yüzde 40'a yakın değer kaybetti. Üstüne maliyetler yüzde 25 arttı. Oysa konut fiyat artışı yüzde 9'larda kaldı. Dediği doğru, yılbaşında konut alan ciddi zarar yazdı.

Peki, konut satanlar mevcut fiyatlardan satarken zarar mı yazıyorlar? Tabii ki hayır! Demek ki insafsızca kâr koyuyorlar. Ancak yüksek kârlarından fedakârlık ediyorlar.

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Önümüzdeki yıllarda konut fiyatları kolay kolay artmaz. Artsa bile para kazandırmaz. Artış oranı enflasyonun altında kalır. Faizlerle hiç yarışamaz. Oturacaksanız farklı hikâye ama yatırım için alınmaz. Kira getirisi dişin kavuğunu doldurmaz.

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Satıcı cephesi fena… 2 milyona yakın sıfır konut satılmayı bekliyor. Geçen yıl rekor kırarken 1 milyon 400 bin ev satış işlemi oldu, bunun 660 bini sıfır konuttu…

Üzerine üç milyon adet olduğu tahmin edilen ve satılmayı bekleyen ikinci el konutu eklersen, beş milyon ev satışta… İnşaatı devam edenleri, yarıda kalıp bitirilemeyenleri saymasan bile üç yıllık konut stoku mevcut…

Durun! Esas bomba imar barışıyla ortaya çıkacak arzda… Devlet iyi para kazandı lakin insanlar konutu satılabilmek için barışmayı kabul etti. Kaçak yapıyı kayıt ettirdi. Milyonlarca ev satılabilir hale geldi.

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Sahi kim alacak bu konutları? Alıcı cephesi kredi batağında… Daha neresine alacak kredi? Zira bankalar konut kredisi işinden çekildi. Bu faizlerle alınan konut kredisinin de kârlı olmayacağı aşikar… Kampanya yapıp kamu bankaları görev zararı yazarak ucuza kredi verse bile, o iş hikaye…

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İnsanların geliri yükselmedi ki… Devalüasyon oldu, bütün ülke fakirleşti! Yaşam pahalandı, insanların alım gücü azaldı. Daha da azalacak. İnsanlar bunu önümüzdeki aylarda çok daha net hissedecek. Yaşam derdine düşecek.

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Ülke resesyona girdi. İşsizlik artacak. Sizce çalışanlar zam mı alacak? Tüketici güveni, yerlerde… Bulduğu her kuruşu saklayacak. Bırakın konut almayı, fiyat soran bile olmayacak.

Ne diyordum? Hah! Güvenip ev alan olursa, iki kat para kazanmaktan geçtim, devletin tahvil faiz oranı kadar kazandırmazsa, beyefendi zararı karşılayacak mı?