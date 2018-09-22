Başkan, “Bizde kriz filan yok!” dedi… Çeşitli olasılıklar söz konusu…

Ya “Siz buna kriz mi diyorsunuz? Bu gördüğünüz daha hiçbir şey… Esas 3 ay sonra görün bakın, kriz nasıl olurmuş anlayın” demek istedi… Ya da senin, benim için demedi… “Bizde” dedi… Ne demeye üstümüze alındık ki? Aynı ülkede mi yaşıyoruz, bilemedim şimdi!

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Yine de algı önemli… Şimdi “Kriz var” derse, soracaklar “Kim çıkardı?” diye… Bakın; dolar 3 liraya çıktı, kriz yoktu… Dolar 4 liraya çıktı, kriz yine yoktu… Dolar 5 liraya çıktı, kriz değildi… Dolar 6 lira oldu, “Hani nerede kriz” diye sordu. Ne fark eder, dolar 7, 8, 9… Kriz ararsa biz yokuz!

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Belli ki ülkede sadece ben krizdeyim… Allah da kahretsin beni… Ben “Kriz var” deyince kriz oluyor. Demezsem yok oluyor! Tamam o zaman… Kriz yok, keriz var! O kerizi de anlatacağım şimdi…

Her yıl Orta Vadeli Program açıklanır. İsmi değiştirildi, Yeni Ekonomi Programı denildi. Kriz yok, lakin kriz önlemleri anlatıldı. Reform, tasarruf falan yapılacakmış! Kriz yokken ne gerek vardı?

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Açıklama sonrası işadamları, oda ve borsa başkanlarının görüşleri alındı. İstisnasız her yıl mikrofon uzatılan bu şahıslar açıklanan programa bayılırlar! Öve öve bitiremezler. Türkiye bu sefer uçacak, kaçacak, önümüz açılacak diye demeç verirler.

Üşenmedim, internetten baktım. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer demeç veren onlarca işadamının battığını saptadım. Gayet memnunmuş, Türkiye'ye güveniyormuş, baştakiler iyi yönetiyormuş, işler iyi gidiyormuş lakin batmış! Bayılmış bu sefer ayılamamış!

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Başkana göre niye kriz yokmuş? AVM'lerde kiralar TL'ye çevrilmiş. Zaten bütün derdimiz buydu. AVM'deki mağaza kiraları TL'ye çevrilince ülke krizden kurtuldu! Sahi kim alışveriş yapacak o mağazalarda?

Turistler olmasa siftah yapamayacaklar. Hans bir aylık maaşını alıyor. Ülkemize tatile gelip, yiyip, içip, alışveriş yapıp 2 ay kalıyor. Hayatını yaşıyor. Sen maaşını alıyorsun, bırak Hans'ın ülkesine gitmeyi vize bile alamıyorsun. Kapıda kalıyorsun!

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Şanlıurfa'da bir genç “Açım, işsizim” deyip, üzerine benzin döküp kendini yaktı. Benzin olmuş 7 lira… Millet arabaya koyacak benzin alamıyor, adam dünya para verip benzin alıyor. Hâlâ da “Kriz var” diyor… Gözün doymuyor!

Sahi doymak demişken… Bedava kek verilecekti. Seçim biteli 90 gün oldu. Hâlâ pişmedi mi? Milyonlar boşuna mı oy verdi?