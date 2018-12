Krizden kaçabilirsin ama saklanamazsın!

Şahsi merakım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kayınpederine; “Baba bu ekonomiyi nasıl soktun bu hale, söylesene?” diye soruyor mudur?

Erdoğan'ın kazanmasına memnun olan sayılı muhaliften biriyim. İyi ki o kazandı! Zira kendi enkazını kendisi devraldı. 16 yılın faturasını başkasının taşıması haksızlıktı.

★★★

Türkiye ekonomisi öyle bir halde ki, acı çekmeden, bedel ödemeden, kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değil… Her hamleyi doğru yapsan, devamlı uygun adım atsan, ayağını yere sağlam bassan bile yine mümkün değil!

Bunları yapmazsan zaten otur, helva kavur. Yandaş kanalları izlerken yersin, ülke her an toparlanabilir zannedersin. Umut fakirin ekmeği… Lakin insanlar bu kadar da sömürülmez ki!

Gençlerde Finansal Okuryazarlık Araştırması'na göre; gençlerin yüzde 80'i ülke ekonomisini takip etmiyor. Hatta 4 gençten 3'ü enflasyon kelimesinin anlamını dahi bilmiyor. Onlar dolar fiyatına bakıyor. Düşüyorsa ekonomi iyi sanıyor.

AKP bu durumu çoktan çözmüş. Tek dertleri doları düşük tutmak… Lakin gün geçtikçe algı yönetimi zorlaşıyor. Bunu iş bulamayan gençlere, işsizlere, fakirleşen kitlelere nasıl anlatacak? Tek bildiği bir düşman yaratmak… Suçu ona atmak!

Oysa dünyada işler değişti. Bizim ve üç beş ülke dışında ülkelerin ekonomileri iyi durumda. Piyasalar ise çok kötü. Yerlerde sürünüyor. Piyasaların kötü olması genelde ilk kırılgan ülkeleri etkiliyor. Devam ederse ekonomisi iyi ülkeler de kervana katılıyor.

Amerika Merkez Bankası önceki gün bir kez daha faiz artırdı. Gelecek yıl iki kere daha faiz yükselteceğini açıkladı. Amerika yüzde 3 ile borçlanırken Türkiye en iyimser tahminle dolar bazında yüzde 7 faizle açar kapıyı. Aynı zamanda Amerika yıllardır basıp dağıttığı parayı sünger gibi çekmeye başladı. Oysa bu para yatırım yapacak yer bulamayınca bizim gibi ülkelere kırıyordu rotayı. Şimdi bırakın Türkiye'ye yatırımı bakmak için açmıyorlar bile haritayı…Avrupa da aynı durumda… Para basmayı bıraktı. Bastıklarını geri çekmeye başlayacağını açıkladı. Faiz artırımı bekliyor sırasını…

★★★

Bunun anlamı borçlanmanın maliyeti arttı. Çölün suya hasreti gibi dövize ihtiyacı olan Türkiye için kötü haber. Yılda 220 milyar dolar borcu döndürürken ödeyeceğimiz faizi kim nasıl öder? Ülke ekonomisi terste kaldı. Para ihtiyacı öyle bir hal aldı ki, devlet vatandaşından dövizle borçlanmayı bile gündeme aldı. Tam da böyle bir ortamda Türkiye ekonomisi küçülmeye başladı. Yıllardır AKP'nin yanında olan “şans” bu sefer masadan kalktı.

Ülke ekonomisini takip etmeyen yüzde 80 genci kenara çekip anlatın bunları… Önümüzdeki birkaç yıl için planlarını şimdiden yapsınlar. Cep telefonuna kitlenip kalmasınlar. Ya da bırakın, faturasını ödeyemeyince zaten anlarlar!