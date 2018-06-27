Mazeretim var ekonomistim ben!

Mitingleri dinledim, ülkenin durumu gayet iyi… Hatta “IMF borç istedi, verdik almadı” diye söyledi. “Ekonomistim ben” bile dedi.

Diğerleri millete endüstri dedi, teknoloji dedi, turizm dedi, fındıkta taban fiyat dedi, fabrika dedi, üretimden bahsetti… Millet gitti kıraathaneye oy verdi.

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Neyse ki sonunda başkanlık alındı. Diktatörlere bu kadar yetki tanınmadı! Yok dış güçlermiş, yok faiz lobisiymiş, cehape zihniyeti… Peki, elin Fransız'ı mı yükseltti patatesi?

Mazeretim var! Hedepe, Amerika, İsrail, Euro, dolar… Boş laf bunlar… Hepsi bahane… Nedir bu böyle aynı hikaye… O zaman suç kimde, neden böyle? Hadi bana şu 2023 hedeflerini söyle…

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Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. On yıl önce bunu dediğinde 17'nciydik, geçen yıl 18'e geriledik. Bırakın ilk 10'u, 2023 yılında gerilemezsek 19'a yine de tutmuş sayarım bu durumda!

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2023'te kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Millet parayı bulunca şımaracak! Yerinde duramayacak, sapıtacak. Ne var ki öyle bir şey olmayacak. Öncesinde hesaplama yöntemi değişecek. Kağıt üzerinde artacak ama o da yetmeyecek. 5 yıl daha var. Hiç değilse olsun 10 bin dolar. Razıyım!

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2023 yılında ihracat 500 milyar dolara çıkacak. Aferin! İyi de fazladan ne satacağız? Bakın geçen ay ihracat rekor kırdı, 161 milyar dolara çıktı. 4 yıl önce, 2014 yılında 157 milyar dolardı. Bu hızla gidersek ancak 2357 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşırız.

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2023 yılında işsizlik yüzde 5'e inecek. Nüfusun yarısı hesaba katılmadığı halde işsizlik yüzde 10 olarak açıklanıyor. Şirketler zorda, işten çıkarmalar kapıda. Bu yaz çok kişi işsiz kalacak. Aslında işsizleri saymazsan işsiz de kalmayacak. Al sana sıfır işsizlik!

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Hedefleri açıklayalı tam 8 yıl oldu, 5 yılı kaldı! Sahi, doların düşmesini, faizin inmesini, enflasyonun gerilemesini nasıl sağlayacaksın? Cari açık, bütçe açığı, ithalatı nasıl durduracaksın? Tarımı, eğitimi, inşaatı nasıl kurtaracaksın?

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Hepsini boşverin. Beleş kek yiyin. Kıraathanenizden ısrarla tatar böreğinizi isteyin. Çayınızı için. Oturun seyredin. Hiç değilse biraz eğlenin! Bahaneler tükendi, mazeretler bitti! Düzeltebilecek kafa yapısına sahip değiller… Dinleyin bakalım bu sefer ne diyecekler?