Paramız varsa bakan ithal edelim!

Tarım Bakanı Pakdemirli; “Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor” dedi. İyi cebinden para çıkarıp muhabirlere göstermedi!

Doğruya doğru! Bak gariban Hollanda'ya… Parası yok ki hep kendisi çalışıp üretiyor. Yılda 100 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Ya zavallı Almanya? Hep ihracat, hep ihracat… Parayı ne yapacak? Mezara mı götürecek?

Bakanın “Paramız var” dediği de bizim vergilerimiz… Bakmayın, bu demeçleri gördükçe düşünüyorum da yine iyi idare ediyoruz. Madem paramız var, neden işi bilen bir tarım bakanı ithal etmiyoruz? Belli ki mevcut yöneticiler ile biz bu işi başaramıyoruz.

Benzer demeci asgari ücret pazarlıklarında da duymak isteriz. “Türkiye'de para var ki veriyor memuruna, işçisine, emeklisine…” diyelim bir kere de… Emeklilikte yaşa takılanlara gelince para yok… İthalata gelince para çok! Paranın çoğu da zaten borç…

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İnsan şaşırıyor tabii… Bir bakan nasıl böyle demeç verebilir ki? Hiç şaşırma güzel kardeşim. Altyapısı çoktan hazırlandı. Türkiye cahil bırakıldı. Kuvvetle muhtemel her toplandıklarında, “Cehaleti daha fazla nasıl yayabiliriz?” sorusu masada…

Bu milletin başına ne geldiyse okumuşlardan geldi. Haliyle okuyup ne yapacaklar? Kafaları bulandıracaklar. İnsanları uyandıracaklar. O zaman sigara, içki gibi kalemlere yaptığımız gibi okumanın da vergisine zam yapalım. Milleti okumaktan soğutalım. Nefis fikir!

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Nitekim gittiler elektronik ortamda yayınlanan kitap, gazete ve dergilerin KDV oranını Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yüzde 18'e çıkardılar.

Şükredelim ki üzerine bir de ÖTV koymadılar! Hani paramız vardı? Sahi ne kadar bir gelir elde etmeyi düşünüyorlar?

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Yüksek teknoloji toplumu söylemiyle ortaya çıkan hükümet niye böyle bir yola başvurur? Türkiye'de yayınlanan elektronik kitap sayısı 2015 yılında 7 bin civarındayken geçen yıl 1767 adette kaldı. Bunları sizce kaç kişi satın aldı? Zira İktidarın tek derdi sinekten yağ çıkartmaktı!

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Bu kitapların okutulması için öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılacaktı. Yalnız adamlar o işten ne para kaldırdı! Ortamlarda öğrencilere bilgisayar dağıttık dersin, geçersin. Vatandaşa yedirirsin!

Yahu normal kitaptan bile yüzde 8 KDV alınıyor. Yat, kotra, pırlanta da KDV oranı yüzde sıfır! Pırlanta alandan mı, kitap okuyandan mı korkulur? Esas soru budur!

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Eskiden yol, cadde, sokak, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri umuma ait yerlerde her türlü kitabın satışı yapılırdı. AKP bunu dahi yasaklattı!

Muhtemelen kendileri kitap okumadıkları için insanların da okumasını istemiyorlar. Eksikliğini de hissetmiyorlar. Hadi kendimizden geçtim. Lakin onların kitap okumamasının eksikliğini biz hissediyoruz. Görüyorsunuz işte nasıl yönetiliyoruz!