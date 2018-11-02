Paran yoksa cebinde vergi inmiş sana ne?

Hükümet sonunda “kriz” olduğunu anladı. Onu da yanlış yorumladı! 10 yıl öncesinin reçetesini uyguladı. Vergi indirimleri açıkladı. Peki, bu indirimler kime yaradı?

Otomotive, inşaatçılara, mobilyacılara ve beyaz eşya üreticilerine… Devlet bu vergi indirimlerini “2 aylık” değil kalıcı olarak yapsın. Parasını biriktiren zamanı gelince alsın.

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Yapmaz! Hikaye başka… Yıl sonu enflasyonuna göre asgari ücretli, memur, emekli, işçi maaş zamları belirlenecek. Sonrasında indirimler bitecek. Yeni yıl gelince milyonlarca kişi yeni zamlar karşısında ezilecek.

Bırak ev, araba, beyaz eşya, mobilya almayı, dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Vergi indirmenin nedir faydası, eğer cebinde yoksa parası? Bu faizlerle kredi mi çekecek? Ya sonra nasıl ödeyecek?

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Sıkıntı şu ki, hâlâ tüketerek büyümeye çalışıyorlar! Güzel kardeşim, siz otomobil ve hafif ticari araçlarda vergi indirimi yaptınız mı? Yaptınız!

İyi güzel de, Türkiye'de satılan her 100 otomobilin sadece 30 tanesi yurtiçinde üretiliyor, 70 tanesi ithal ediliyor! Hesapla bakalım bu indirimden kimler kazanıyor?

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Keza mobilya ve beyaz eşya… Onlarda da ithal ürün çok fazla… Her halta yerli ve milli damgası yapıştıranlar “yurtiçinde üretilen ürünlere” deyip ayrı indirim yapamıyorlar.

Yapamazlar. Gümrük Birliği kurallarına aykırı… Lakin yolunu açarlar. İsteseler Türkiye'de üreten şirketlere özel düzenleme yaparlar.

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Yoksa bu haliyle faydasından çok zararı var. Görünce cari açığı belki o zaman anlarlar! Tüketecek değil, üretecek, harcayacak değil biriktirecek bir sistem gerek.

Kazanan varsa kaybeden kim? Onu da ben söyleyeyim. Devlet alacağı vergilerden vazgeçiyor. Sahi kimin parasını savuruyor? Maliyeti yine millete yüklüyor.

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Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların gelir vergisini düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem işçiye hem işverene yarasın.

Tüpgazın ÖTV'sini, cep telefonu faturasının, internetin ÖİV ve KDV'sini indir. Herkes yararlansın! Parası artan olursa tasarruf yapsın. Sadece bir kısım faydalanmasın.

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Ortada doğru dürüst ne bir plan var ne bir program… Yaptıkları gelecekteki talebi öne çekmek. Fırsat olarak sunup günü geçirmek… Bugünün sorunlarını seçime kadar ertelemek…

2 ay sonra tekrar sıra gelecek zamma… Keşke ekonomiyi yönetmek bu kadar kolay olsa! Bütçe disiplinini anlattılar daha geçen hafta… Demek, kendi dediklerine kendileri bile inanmıyorsa!