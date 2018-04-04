Yaptılar zammı memnuniyet arttı!

Enflasyon açıklandı, belli ki çift hanelere kazık çaktı. Gelecek ay döviz artışıydı, elektrik, doğalgaz zammıydı hepsi üstüne binecek. Belli ki uzun süre kolay kolay tek hanelere inmeyecek. Hatta ziyaret bile etmeyecek. Bu yıl, 2019, 2020, 2021 hep böyle geçecek.

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Hedef neydi? Yüzde 5 idi… Yüzde 10.23'e geldi… 2004 yılı bile daha iyiydi! Niye düşmüyor bu enflasyon? Oysa ülkede ekonominin kötü gitmesi için koalisyon hükümetlerinin yarattığı istikrarsızlık ortamı olması gerekir.

Var mı öyle bir ortam? Yok! Yaklaşık 16 yıldır AKP ülkeyi tek başına yönetiyor. Dünyada enflasyon yokken, ülkende bu kadar kötü sonuç için gereken, ciddi anlamda işi bilmemen!

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Yıllık en fazla artış ev eşyasında gerçekleşti. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında sünger, yay, profil, sunta ve diğer ahşap ürünlerinin fiyatlarında yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Bu tüketiciye yüzde 15.41 olarak yansıdı. Fark üreticide kaldı. Mobilyacılar bağırdı, çağırdı lakin kimse duymadı.

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İkinci sıra çok ilginç bir sektörde… Ulaştırma yüzde 13,41 arttı bir önceki yılın aynı ayına göre… Niye ilginç? Türkiye'de en yüksek memnuniyet oranı sahipliğinde ulaştırma neredeyse zirvede… Fiyatlar artıkça şevk artıyor, ulaştırmada memnuniyet yüzde 72.3'e ulaşıyor.

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İki yılda köprü geçiş ücretlerine zam miktarı yüzde 157'ye ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı dalga geçer gibi “çevreyi korumak için zam yapıyoruz” demeciyle milletin aklını aldı. Bakın “ulaştırma” deyince aklıma ne takıldı?

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık “Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı, yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı” dedi. Şimdi mi aklına geldi? Adam sağlığında bu kadar gezmedi. Kimse “kalk yerine yat” da mı demedi?

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Bakan Fikri Işık Bilim ve Teknoloji Bakanıydı… Tübitak da ona bağlıydı. Tübitak da bu iş için biçilmiş kaftan… Ayet okunmuş fasulye projesi ile gönüllerde taht kuran, organik hoşaf ile çığır açan kurum, “yürüyen türbe” projesiyle dünyada dengeleri değiştirir. Yoksa türbeyi habire götür getir. Taşırken çarpılacağız valla……

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Metrobüs hattı mı açsak? İhaleye çıkıp yap-işlet-devret köprüsü mü kursak. Türbeye tekerlek takalım ya da raylı sistem kuralım. Mobil türbe!…Haliyle Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendirir bu gelişme… Benzine zam gelmiş, maaş yollarda erimiş hepsi nafile……

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Memnuniyet oranının bu kadar yüksek olması gayet doğal… Çalışıyor, araştırıyor adamlar. Türbe nasıl kaçırılır, geriye nasıl taşınır hepsi ulaşım… Türbeyi taşırken bedava, yılda yüzde 13.41 canlılara…

Demek zamlar yüzde 30'lara varsa, memnuniyet had safhada! Bu enflasyonu millete başarı olarak anlatmak ve yedirebilmek ayrı bir meziyet olsa gerek…