Yeni sistem hız demekti enflasyona kimse yetişemedi!

Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamak istiyorum. “Yeni sistemde her şey daha hızlı olacak” demişti. Haklı çıktı! Enflasyonun hızına kimse yetişemedi.

Başkan olur olmaz 15 yılın rekorunu kısa sürede kırdı. Millet o kadar hızlı fakirleşti ki hiçbiri ne olduğunu dahi anlamadı.

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Daha iki ay var yılın bitmesine… Olmazsa anormal bir gelişme… Son iki ay zamlar yapılmayacak. Enflasyon yılı yüzde 26 artış ile kapatacak.

İşte tam bu noktada, Cumhurbaşkanına kocaman bir kutlama daha… İleriyi görebilmek çok önemli… İki hafta önce tam isabet kaydetti. Bu durumu öngördü ve kendi maaşını yüzde 26 yükseltti. Tebrikleri hak etti.

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Enflasyona dönersek, o da kriz yıllarına döndü. Hayır, enflasyon düştü deseler sanki koşup mal mı alacaksın? Sana ne? Gelirin mi artıyor ki? Para nerede? Eee? O zaman çok da şey etme. Artmış işte! Ekim enflasyonuna göre geçen yıl 10 liraya aldığın malı bu yıl 12 lira 54 kuruşa alıyorsun. Sen de buna inanıyorsun! Fiyatı o kadarcık artan bir şey görürsen hemen al, köşede dursun.

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Dışarı çıkarsın, hava 18 derece derler yine de donarsın… Hissettiğin 8 derece… Enflasyon da aynen öyle… Yüzde 25 açıklanıyor, yumurtada artış yüzde 62'de… Aradaki fark açıklanan ile hissettiğinde… Planları ne? Enflasyonla Topyekûn Mücadele… Esas ilginci enflasyonla topyekûn mücadele programına 2500 şirket katıldı, enflasyon sepetine dâhil 407 üründen biri varsa bunda yüzde 10 indirim açıklandı. Peki, ne oldu?

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Bu 407 maddeden; 42 maddenin fiyatı aynı… Tam 328 maddenin fiyatı arttı. Fiyatı düşen ürün sayısı 37 ile sınırlı… Topu çıkardık da yekûn içimizde kaldı?

Üretici enflasyonu yüzde 45 çıktı. Bu enflasyon rakamları üreticinin malı pahalıya üretip ucuza sattığını anlatıyor. Ya batacaklar ya zam yapacaklar ya da sevabına çalışacaklar. Ne kadar devam edebilirler ki böyle?

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Zabıtayı yolla zamları baskıla… İflasları baskıla… Merkez Bankası'nı baskıla… Şirketleri baskıla… Batık kredileri baskıla… Bunları da hep halktan sakla… Bir yerden patlayacak en sonunda…

Sorsan, büyük oyunu bozuyorlar akıllarınca… Yurt dışından mal almadan üretemeyen, tüketerek büyüyen ülkede baskı yaparak ekonomiyi kontrol edebileceğini zanneden birbirinden yetenekli yöneticilerimiz var zannımca…

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Açıklanan enflasyon oranı faizlerden yüksek… Parayı nereye yatırırsan yatır, para kaybediyorsun demek…

Neyse ki kasım ayı enflasyonu beklenenden iyi gelecek. Lakin maaşlar düşürülmüş enflasyona göre belirlenecek. Ya sonra? Tekrar zamma gelecek sıra… Esas o zaman bir hissettiğine bak bir de açıklanana…