Yerli ve milli “Hızlı ve Öfkeli”

Erdoğan soruların cevaplandığı değil, cevapların sorulandığı televizyon programına çıktı. Yerli ve milli otomobili anlattı. Hani buldular ya beş babayiğidi, yerli ve milli otomobil ürettireceklerdi. Babayiğitler durumdan muzdarip lakin bir kere çıktılar yola, vaz geçsinler sıkıyorsa…

* * *

Bundan üç hafta kadar önce Erdoğan'ın katılımıyla yerli ve milli otomobilde sözleşme imzalanacaktı, CEO açıklanacaktı. Ertelendi! Sebep? Avukatlar sözleşmeleri tamamlayamadı. Daha mantıklı bir sebep bulunamadı mı? Taşa mı kazıyorlar anlaşmayı?

* * *

Bence babayiğitler Muharrem İnce kazansın bizim proje yatsın, derdindeler. Neden? Kallavi zarar edecekler! İsteyen yapsın, zira devlet olarak şirketleri “sen yapacaksın” diye neden zorlarsın? Türkiye'de otomotiv sektörü zaten kurulu… Sektör, 2017 yılında 28,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'de satılan her 100 otomobilden sadece 30'u Türkiye'de üretildi, satılan sayısı 220 bini geçmedi.

* * *

Satılanların tamamı yeni ürettiğin araba olsa, yine çıkmaz o para… Bunu bilmiyorlar mı? Bilmez olurlar mı? Zira Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü seçim çalışmaları için gittiği altı şehirde; Zonguldak, Sakarya, Konya, İzmir, Niğde ve Karabük'e “fabrika burada olacak” sözü verdi! Nabza göre şerbet enjekte etti!

* * *

Örnekleri ortada… Rusya, Çin ve Hindistan da otomobil üretmeyi denedi. Devlet sübvanse etti. Dünya pazarlarında hiçbir başarı sağlayamadılar. Çin ve Hindistan kendi 1.5 milyar insanlık pazarlarına kapandılar. Bizim o kadar büyük bir nüfusumuz da, onlardan ucuza üretecek halimiz de yok!

* * *

En basiti, milleti inandırdılar milli ve yerli tank Altay'ı ürettiğimize… Sokakta sorsan, yüzlercesi Güney Doğu'da, Suriye'de görev yapıyor. Cepheden cepheye koşuyor. Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2014 yılında; “Bugün Altay tankını dünyaya ihraç ediyoruz” bile dedi. Daha üretilmedi ki!

* * *

Fabrikası nerede? Yok! Hiç olmadı! İhale 2008 yılında Altay Tank Üretimi Projesi adı altında Erdoğan'ın katıldığı törende Koç ile imzalandı. Dile kolay Koç 10 yıl çalıştı. Sonra proje Koç'tan alınıp yandaş Ethem Sancak ortaklığındaki BMC'ye verildi. Diğer ortak kim? Katar! Yerli ve milli mi Katar? Boş ver kim takar?